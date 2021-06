Tiểu Vy, Chi Pu, Ngọc Trinh, Ninh Dương Lan Ngọc… Sao Việt nào mặc áo cut out đẹp?

Không chỉ diện các mẫu áo, váy đầm cut out lên thảm đỏ, nhiều sao Việt như: Tiểu Vy, Chi Pu, Ngọc Trinh… vẫn ưa chuộng kiểu váy áo có nhiều khoảng hở trong các dịp ít trang trọng hơn.

Cái đẹp và sự phô trương chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng. Các ngôi sao giải trí luôn ưa thử nghiệm và làm mới phong cách cá nhân. Do vậy dù công chúng có bàn luận gì về những bộ cánh cut out thì mỗi người đẹp đều có lý do riêng khi chọn diện các mẫu áo cut out ra phố.

Khi đi xem phim Thiên thần hộ mệnh của đạo diễn Victor Vũ, Hoa hậu Tiểu Vy diện set đồ da từ Klei Studio gồm áo crop top mặc cùng chân váy bất đối xứng. Thiết kế lấy cảm hứng từ nữ thần tình yêu Hy Lạp Aphrodite gây chú ý khi phô diễn hai đường cut out nơi chân ngực, được nàng hậu phối với mái tóc thẳng và lối trang điểm tự nhiên.

Dù hướng đến hình ảnh trong sáng, năng động và nữ tính nhưng Ninh Dương Lan Ngọc cũng nhiều lần diện áo cut out. Chiếc áo croptop với hai khoảng hở khoe bờ vai và vòng eo thon được Lan Ngọc phối với quần dài và chuỗi hạt làm điểm nhấn nơi eo hông.

Trên một outfit toàn hàng hiệu, chiếc áo đen với 3 khoảng hở nơi ngực và hai vai giúp siêu mẫu Thanh Hằng nhận được nhiều lời khen ngợi về gu ăn mặc và phong cách high fashion.

Khi chụp ảnh trên biển, Chi Pu gây bất ngờ với set áo crop top và quần dài cut out hai bên hông màu vàng nhạt. Tuy có những khoảng hở lớn nhưng tổng thể trang phục khá đẹp mắt, và những đường gấp nếp chạy dọc còn tạo ra hiệu ứng kéo dài đôi chân giúp nữ ca sĩ ăn gian chiều cao.

Ngọc Trinh vốn nổi tiếng với các bộ cánh cắt xẻ mà ít người đẹp có can đảm diện lên người. Tuy vậy khi khoe ảnh chụp cùng những chiếc túi hiệu và xe sang, Ngọc Trinh nhận không ít lời chê vì lần này cô đã mặc hở hang quá đà. Làn da trắng, vóc dáng mượt kết hợp cùng phụ kiện sang chảnh nhưng loạt ảnh của "nữ hoàng nội y" vẫn không thể cứu vãn.

Tuy vậy, trong một outfit khác mặc ra phố, Ngọc Trinh lại ghi điểm với áo croptop khoe eo thon, khoảng hở hình quả lê được tạo hình từ sợi dây mảnh quấn nhiều vòng càng làm tăng sự cuốn hút cho vòng eo 56 cm. Khi phối áo cùng quần tây dài, mũ và túi xách, tổng thể trang phục đã giúp Ngọc Trinh ghi điểm mặc đẹp trong lòng người hâm mộ.

Ảnh: Instagram & FBNV

Theo Kim Ngọc (TNO)