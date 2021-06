Nhan sắc mê đắm lòng người của mỹ nhân VTV vừa được triệu phú hơn 16 tuổi cầu hôn

Sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng chiều cao 1m73 và số đo 3 vòng gợi cảm lần lượt là 83-62-94cm, BTV Hà My khiến dân mạng ngưỡng mộ vì được bạn trai triệu phú hơn 16 tuổi cầu hôn trên máy bay.

Mới đây, dân mạng xôn xao khi BTV Phạm Ngọc Hà My được bạn trai là CEO Hùng Đinh - triệu phú có tiếng trong lĩnh vực công nghệ cầu hôn lãng mạn trên máy bay. Cụ thể, nam doanh nhân đặt vé cho người yêu và bạn bè tới Quy Nhơn để nghỉ dưỡng và dự định làm lễ cầu hôn trên biển.

Sau đó, nam danh nhân quyết định thay đổi kế hoạch và tỏ tình với bạn gái kém mình 16 tuổi ngay trên máy bay. "Hà My yêu dấu! Trong suốt 590 ngày được quen em, cuộc đời của anh đã thay đổi rất nhiều. Em là người phụ nữ thông minh, hài hước và đáng yêu nhất mà anh đã từng gặp. Mỗi ngày ở cạnh em là một hành trình thú vị đầy bất ngờ. Và điều quan trọng nhất, anh thực sự là chính mình khi ở cạnh em.

Hôm nay, anh muốn thực hiện một dự định mà anh đã ấp ủ bấy lâu nay. Để tất cả bạn bè của chúng ta và khách quý trên chuyến bay này làm chứng cho điều ngọt ngào trong hành trình tình yêu của chúng mình", bạn trai hơn 16 tuổi của mỹ nhân VTV bày tỏ.



Khoảnh khắc BTV Hà My hạnh phúc bên bạn trai hơn 16 tuổi nhận được nhiều lời chúc phúc từ cộng đồng sau màn cầu hôn lãng mạn trên máy bay.

Chia sẻ sau màn cầu hôn "trên mây" của bạn trai, BTV Hà My viết trên trang cá nhân: "Mẹ bảo: Có hai thứ mà đời người không được bỏ lỡ: Một là chuyến bay cuối cùng về nhà, hai là người thật lòng yêu thương ta".

Hà My (tên đầy đủ là Phạm Ngọc Hà My) sinh năm 1996 và từng theo học tại Học viện Ngoại giao. Cô nàng nổi tiếng nhờ thành tích học tập tốt và ngoại hình gợi cảm. Hà My từng được biết đến với biệt danh "nữ sinh tặng hoa Tổng thống Donald Trump" trong dịp ông sang thăm Việt Nam tháng 11/2017.

Năm 2018, Hà My ghi danh vào cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam". Kết quả, người đẹp dừng chân ở top 15 của cuộc thi sắc đẹp uy tín này.

Thân hình nuột nà của BTV Hà My khi diện bikini gợi cảm.



Mỹ nhân VTV sở hữu chiều cao 1m73 cùng số đo 3 vòng lần lượt là 83-62-94cm.



Năm 2019, cô nàng gây chú ý khi giành giải cao nhất tại cuộc thi "Hoa khôi Báo chí". (Ảnh: FBNV)

Hiện tại, Hà My đang là BTV, MC của VTV.



Cận gương mặt xinh đẹp và nụ cười tỏa nắng của BTV Hà My. (Ảnh: FBNV) Phong cách thời trang đời thường cá tính không kém phần gợi cảm của mỹ nhân VTV. (Ảnh: FBNV)

