Cây trầu bà đột biến bán được giá gần 443 triệu đồng ở New Zealand

Một cây trầu bà lá xẻ đột biến đã được bán với mức giá kỷ lục 19.297 USD (gần 443 triệu đồng) trên trang đấu giá ở New Zealand vào ngày 13.6.



Cây trầu bà lá xẻ đột biến được bán với giá gần 443 triệu đồng ở New Zealand - Ảnh chụp màn hình CNN



Theo CNN, phiên đấu giá một cây "Rhaphidophora Tetrasperma đột biến hiếm thấy" trên trang đấu giá Trade Me đã kết thúc vào ngày 13.6 với mức giá 19.297 USD. Phát ngôn viên của Trade Me, Millie Silvester, nói với CNN rằng đây là "chậu cây trồng trong nhà đắt nhất từng được bán" trên trang đấu giá này.



"Chậu cây trầu bà lá xẻ này có hơn 102.000 lượt xem và hơn 1.600 lượt thêm vào danh sách theo dõi. Điều này cho thấy sự yêu thích cây trồng trong nhà của người dân New Zealand", bà Silvester viết trong email gửi CNN. Chậu cây này nhận được 248 lượt đấu giá.



"Cái cây này có 8 lá, chiếc lá thứ 9 sắp mở ra. Mỗi lá đều có màu đột biến tuyệt đẹp. Cây này được trồng trong chậu cao 14 cm", người bán chiếc cây vừa được mua với giá kỷ lục, tài khoản Hurley88, viết trong phần miêu tả.





Cây trầu bà đột biến được rao bán trên trang Trade Me - Ảnh chụp màn hình CNN



Bà Silvester cho biết giá trung bình của một chậu cây trồng trong nhà trên trang Trade Me đã tăng từ khoảng 24 USD vào tháng 5.2019 lên khoảng 58,5 USD vào tháng trước. Các chậu cây hiếm có thường được mua với mức "giá khủng".



“Cây trồng trong nhà đã trở thành mặt hàng thời thượng trong vài năm qua. Chúng tôi đã chứng kiến giá cây trồng tăng lên nhanh chóng khi có càng nhiều người New Zealand tham gia xu hướng mới này", bà Silvester nói thêm.



Tại Việt Nam, cây Rhapidophora Tetrasperm còn được biết đến với tên Monstera hay trầu bà lá xẻ. Loài cây này có nguồn gốc từ Thái Lan và Malaysia. Những cây trầu bà lá xẻ đột biến, tức lá có nhiều màu, thường được bán với giá cao.



Cuối năm ngoái, tài khoản Hurley88 cũng đăng bán một cây trầu bà lá xẻ đột biến trên trang Trade Me tại New Zealand. Cây này được bán với giá gần 4.700 USD. Người bán tuyên bố sẽ dùng 714 USD trong số tiền thu được làm từ thiện.



