Triệu Lệ Dĩnh ngọt ngào như thiếu nữ hậu ly hôn

Nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo của Triệu Lệ Dĩnh trong bộ ảnh kỷ niệm 15 năm đóng phim khiến nhiều khán giả xao xuyến.

Triệu Lệ Dĩnh được khen trẻ như gái đôi mươi trong bộ ảnh kỷ niệm 15 năm đóng phim. ẢNH: WEIBO NV

Ngày 6.5 phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh đăng tải loạt ảnh và video kỷ niệm 15 năm người đẹp bước chân vào con đường diễn xuất. "15 năm qua trôi nhanh như chớp mắt. Chúng ta sẽ tiến xa hơn bằng cách kiên định vào con đường đã chọn", đại diện của người đẹp xúc động viết trên Weibo.

Triệu Lệ Dĩnh tươi mát trong bộ trang phục xanh lá của Bottega Veneta. ẢNH: WEIBO NV

Động thái mới này của sao phim Cung tỏa trầm hương khiến khán giả chú ý. Hậu ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh không để lộ sự đau khổ mà thay vào đó lại tái xuất với hình ảnh tươi vui, ngọt ngào như thiếu nữ tuổi đôi mươi. Cô diện trang phục len móc của nhà mốt Bottega Veneta phối cùng mũ cói thêu hoa và hoa tai tròn đơn giản. Nhờ lối trang điểm nhẹ nhàng, nhan sắc Triệu Lệ Dĩnh hiện lên trong trẻo, thơ ngây "đốn tim" cư dân mạng. Nhiều người khen ngợi màn "lột xác" của mỹ nhân sinh năm 1987, nhận xét Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ được nhan sắc thanh thuần, không giống như người phụ nữ vừa mới trải qua cú sốc tình cảm. Không những thế còn có bình luận bày tỏ sự thán phục trước bản lĩnh của Triệu Lệ Dĩnh đồng thời chỉ ra rằng nữ diễn viên không để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến sự nghiệp.

Nữ diễn viên tạo dáng chuyên nghiệp. ẢNH: WEIBO NV

Ngoài ra Triệu Lệ Dĩnh cũng được Dior chọn làm người đại diện cho dòng dưỡng da của hãng tại Trung Quốc. Người đẹp 34 tuổi có mối quan hệ thân thiết với nhà mốt Pháp khi đảm nhận nhiều vị trí từ đại sứ trang sức, trang phục và mới đây là mỹ phẩm. Trái ngược với hình tượng trẻ trung trong bộ ảnh kỷ niệm 15 năm đóng phim, Triệu Lệ Dĩnh lại nhận về "mưa tim" khi khoác lên người bộ vest trắng thanh lịch, sang trọng ở loạt hình quảng bá cho Dior.

Triệu Lệ Dĩnh sang trọng trong bộ ảnh quảng bá cho Dior. ẢNH: WEIBO NV

Hiện tại Triệu Lệ Dĩnh vẫn hoạt động nghệ thuật năng nổ sau khi đường ai nấy đi với Phùng Thiệu Phong. Cô đang bận rộn ghi hình cho hai bộ phim The Story of Xing Fu (tạm dịch: Hạnh phúc đến vạn gia) và Who is Murderer (tạm dịch: Ai là hung thủ).

Theo Hằng Hà (TNO)