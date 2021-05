Phương Khánh bất ngờ lọt top 10 Hoa hậu Trái đất có tầm ảnh hưởng nhất lịch sử

Việc có mặt trong danh sách 10 Hoa hậu Trái đất có tầm ảnh hưởng nhất lịch sử cho thấy sự nỗ lực không ngừng của Hoa hậu Phương Khánh.

Mới đây, Ban tổ chức Miss Earth – Hoa hậu Trái đất bất ngờ công bố danh sách top 10 Hoa hậu có tầm ảnh hưởng nhất lịch sử cuộc thi trong khoảng thời gian 20 năm qua. Danh sách này là kết quả do các thành viên trong ban tổ chức bình chọn đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của fan sắc đẹp quốc tế.

Theo đó, Hoa hậu Trái đất 2018 Nguyễn Phương Khánh đứng ở vị trí top 4. Đây là một tin vui dành cho người đẹp và người hâm mộ Việt Nam. Biết tin vui này, Hoa hậu Phương Khánh lập tức chia sẻ danh sách về trang cá nhân kèm theo lời cảm ơn chân thành tới Ban tổ chức cuộc thi. Cô viết: "Thank you so much Miss Earth".



Phương Khánh đứng ở vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng top 10 Hoa hậu Trái đất có tầm ảnh hưởng nhất lịch sử.

Với kết quả top 4 Hoa hậu Trái đất có sức ảnh hưởng nhất lịch sử cho thấy nỗ lực không ngừng nghỉ của Phương Khánh trong suốt thời gian đương nhiệm. Trước đó, Phương Khánh đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2018. Đây là một trong số sáu cuộc thi sắc đẹp "hot" nhất thế giới. Đi thi không quá rầm rộ nhưng Phương Khánh đã để lại nhiều ấn tượng với Ban giám khảo và bạn bè quốc tế. Người đẹp gốc Bến Tre xuất sắc vượt qua 90 thí sinh, đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi sắc đẹp uy tín này khiến người hâm mộ Việt Nam tự hào.

Suốt hành trình đương nhiệm, Hoa hậu Phương Khánh vừa hoàn thiện sắc vóc, vừa tham gia nhiều hoạt động xã hội nổi bật. Kết thúc nhiệm kỳ, người đẹp sinh năm 1995 hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật.

Cô dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động thiện nguyện, chiến dịch bảo vệ môi trường và tập trung cho công việc riêng, trau dồi kiến thức. Cô không quên dành tặng người hâm mộ những bộ hình thời trang khoe sắc vóc quyến rũ.



Hoa hậu Phương Khánh bất ngờ nhận được tin vui sau khi đăng quang Hoa hậu Trái đất 2018.

Được biết, người dẫn đầu danh sách 10 Hoa hậu có sức ảnh hưởng nhất lịch sử 20 năm qua là Hoa hậu Alyz Henrich. Người đẹp đến từ Venezuela và đăng quang Hoa hậu Trái đất 2013. Alyz Henrich đứng đầu danh sách do có nhiều hoạt động truyền cảm hứng tích cực tới cộng đồng.

Vị trí thứ 2 thuộc về Hoa hậu Trái đất 2017 Karen Ibasco. Khi mới đăng quang, Karen Ibasco vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Đa số ý kiến nhận xét cô không xứng đáng trở thành chủ nhân vương miện vì ngoại hình không xinh đẹp. Karen Ibasco đã có hành trình nỗ lực hoàn thiện bản thân khiến bao người nể phục. Đứng ở vị trí thứ 3 là Hoa hậu Trái đất 2005 Alexandra Braun Waldeck.

Theo Châu Anh (Dân Việt)