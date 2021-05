Mâu Thủy, Minh Tú, Thúy Vân khoe dáng nóng bỏng ở vai trò huấn luyện viên

Về phía Mâu Thuỷ, cô cũng là người đẹp giữ nhiều thành tích của làng mốt Việt. Xuất phát điểm là Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2013, Mâu Thuỷ trúng được nhiều show diễn khi đặt chân đến New York. Sau khi trở về nước, cô tiếp tục đăng ký tham gia Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 và một lần nữa tên Mâu Thủy lại được xướng lên ở ngôi vị Á hậu 2 của chương trình. Từ đây, cô bắt đầu được “chọn mặt gửi vàng” ngồi vào “ghế nóng” ở các show truyền hình thực tế như Vietnam's Next Top Model, Model Kid Vietnam.