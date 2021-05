Jessie J khoe ảnh bikini bốc lửa được chụp bởi bạn trai gốc Việt

Trên Instagram, Jessie J khiến fan trầm trồ khi chia sẻ loạt khoảnh khắc nóng bỏng bên bãi biển xanh đầy nắng gió. Nữ ca sĩ tự tin diện bikini trắng khoe thân hình săn chắc với những đường cong rực lửa và thần thái cuốn hút.



Jessie J được khen ngày càng mặn mà, gợi cảm. ẢNH: INSTAGRAM NV

Trên Instagram hôm 30.4, Jessie J đăng tải loạt ảnh bikini hút mắt được chụp trong kỳ nghỉ mới nhất với bạn trai gốc Việt Max Pham Nguyen. Cô tận hưởng những giây phút bình yên, thư thái trên bãi biển xanh mát mắt với bộ bikini trắng giúp người đẹp phô diễn vẻ đẹp hình thể. Chủ nhân hit Price Tag khiến nhiều dân mạng ghen tị với làn da nâu khỏe khoắn, thân hình thon gọn, săn chắc với chiếc bụng phẳng lỳ cùng những đường cong khó rời mắt. Giọng ca 33 tuổi công khai cảm ơn bạn trai vũ công khi chụp cho cô những bức ảnh ấn tượng này.



Max Pham Nguyễn chịu khó ghi lại những khoảnh khắc thú vị của bạn gái trong kỳ nghỉ mới của họ. ẢNH: INSTAGRAM NV

Jessie J khoe vóc dáng săn chắc, bốc lửa trên bờ biển. ẢNH: INSTAGRAM NV

Giọng ca người Anh sở hữu vóc dáng khiến nhiều cô gái ghen tị nhờ tích cực tập luyện. ẢNH: INSTAGRAM NV

Jessie J và nam vũ công gốc Việt Max Pham Nguyen đang trong giai đoạn mặn nồng. Cách đây ít ngày, nữ ca sĩ người Anh cho biết bản thân đang nóng lòng được làm mẹ vì không thể mang thai một cách tự nhiên. Trước đó, hồi năm 2018, cô cũng từng thừa nhận mình gặp vấn đề sức khỏe sinh sản. Sao nữ 8X từng từ chối cắt bỏ tử cung theo chỉ định của bác sĩ và tạm thời dùng thuốc điều trị. Tuy nhiên, chủ nhân hit Bang Bang vẫn tràn đầy niềm tin vào việc mình sẽ có con. Cô bộc bạch với The Mirror: “Tôi vẫn tin vào những điều kỳ diệu… điều đó đôi khi không xảy ra bất ngờ mà là cả một quá trình”.



Jessie J đang hạnh phúc bên bạn trai gốc Việt. ẢNH: INSTAGRAM NV

Không lâu sau khi chia tay tài tử Channing Tatum, Jessie J được nhìn thấy bên vũ công gốc Việt hồi tháng 2.2021 rồi nhanh chóng xác nhận mối quan hệ tình cảm. Kể từ khi công khai hẹn hò, bộ đôi thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc thân mật lên Instagram và nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ. Bạn trai hiện tại của nữ ca sĩ 33 tuổi là một vũ công, biên đạo gốc Việt khá nổi tiếng tại Mỹ. Max Pham Nguyen từng có cơ hội làm việc cùng hàng loạt ngôi sao đình đám như: Ariana Grande, Justin Timberlake, Cody Simpson, Olly Murs, Jesse McCartney... đồng thời xuất hiện trong nhiều chương trình lớn như: Dancing With The Stars, The Grammy Awards, NBA All-Star Game 2015, The Today Show...



Max Pham Nguyen là vũ công, biên đạo có tiếng tại Mỹ. ẢNH: INSTAGRAM NV

Sinh năm 1988, Jessie J được nhắc đến là một trong những nữ ca - nhạc sĩ trẻ tài năng của làng nhạc Anh. Cô bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật từ năm 11 tuổi qua vở nhạc kịch Whistle Down the Wind trước khi chính thức dấn thân vào con đường ca hát. Gần 2 thập niên gắn bó với âm nhạc, nữ nghệ sĩ đã trình làng 5 album: Who you are, Alive, Sweet Talker, Rose và This Christmas Day đồng thời bán được 20 triệu đĩa đơn cùng 3 triệu album trên toàn thế giới. Cô từng là huấn luyện viên của chuỗi chương trình The Voice UK, The Voice Australia và The Voice Kids UK.

Theo Thanh Chi (TNO)