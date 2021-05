Hoa hậu Khánh Vân ghi điểm tại Miss Universe nhờ một hành động nhỏ

Hành động của Khánh Vân khi vừa nhận phòng từ Ban tổ chức cuộc thi Miss Universe được khán giả quốc tế khen ngợi.

Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên thế giới, đại diện các quốc gia đến tham dự Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2020 đều phải xét nghiệm ngay khi vừa đặt chân đến Mỹ. Tối 7/5 (giờ Việt Nam), Hoa hậu Khánh Vân nhận kết quả âm tính với Covid-19 và được phép tham dự cuộc thi.



Hoa hậu Khánh Vân bắt đầu các hoạt động tại Miss Universe.

Mới đây, khi xét nghiệm và nhận phòng từ Ban tổ chức, Khánh Vân lập tức cập nhật thông tin đến người hâm mộ. Người đẹp sinh năm 1995 đăng tải bức ảnh chụp căn phòng khách sạn sang trọng của mình và người đẹp đến từ Malaysia – Francisa Luhong lên trang cá nhân.

Được biết, người đẹp Malaysia nhập phòng sau, Hoa hậu Khánh Vân lập tức hỏi han bạn cùng phòng: "Wow that will be our home for the next 10 days. Can't wait to see you Francisa Luhong. Which bed do you prefer my dear?" (Tạm dịch: Đây là ngôi nhà của chúng ta cho 10 ngày tới. Không thể chờ đợi để gặp bạn, Francisa Luhong. Bạn thích chiếc giường nào vậy bạn yêu của tôi?).



Hoa hậu Khánh Vân và đại diện Malaysia.

Hành động hỏi thăm và nhường bạn cùng phòng chọn giường ngủ trước của Khánh Vân được truyền thông và khán giả quốc tế khen ngợi. Họ nhận xét đại diện Việt Nam là người có cách hành xử tinh tế, khéo léo. Hành động này cũng khiến đại diện Malaysia xúc động. Francisa Luhong chia sẻ lại bài đăng của Khánh Vân kèm theo dòng chữ: "She is the sweetest! I swear" (Tạm dịch: Cô ấy là người ngọt ngào nhất. Tôi thề).

Hoa hậu Khánh Vân và Francisa Luhong tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm và tham gia các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi. Bức ảnh lập tức thu hút sự chú ý của công chúng quốc tế. Khán giả không ngừng khen ngợi nhan sắc của hai mỹ nhân.



Hoa hậu Khánh Vân hào hứng với lịch trình tại cuộc thi.

Được biết sắp tới, Hoa hậu Khánh Vân cùng dàn thí sinh Miss Universe 2020 sẽ bước vào các hoạt động như: thử trang phục đồng diễn, bikini, chụp ảnh cho nhà tài trợ và quay clip giới thiệu… Khán giả có thể giúp Khánh Vân giành được tấm vé bước thẳng vào top 21 bằng cách bình chọn thông qua ứng dụng của cuộc thi.

Theo Châu Anh (Dân Việt)