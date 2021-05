Đời thăng trầm của nữ hoàng ảnh lịch Việt Trinh, Thu Hà, Hiền Mai, Diễm My

Vào thập niên 90, những mỹ nhân màn ảnh Việt như: Việt Trinh, Diễm My 6x, NSND Thu Hà, Hiền Mai được mệnh danh là "nữ hoàng ảnh lịch" của Việt Nam. Sau nhiều thăng trầm, cuộc sống hiện tại của họ ra sao?



Các "nữ hoàng ảnh lịch" một thời. Ảnh: NSCC.

Diễm My 6x

Diễm My 6x được mệnh danh là "nữ hoàng ảnh lịch" nhờ sở hữu vẻ đẹp phóng khoáng, sắc sảo và tài năng diễn xuất tốt. Người đẹp thành danh với các tác phẩm như: Bí mật thành phố cấm, Dòng sông hoa trắng, Trang giấy mới...

Ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc trong thập niên 80 - 90, Diễm My 6x từng làm nên cơn sốt ảnh lịch rầm rộ khắp cả nước. Đi đến đâu, hình ảnh của Diễm My cũng phủ sóng dày đặc trên khắp các bìa lịch, tạp chí.

Ở tuổi U60, Diễm My 6x vẫn giữ được nét đẹp mặn mà, gợi cảm của mình. Cô cũng thỉnh thoảng đảm nhiệm một số vai phụ trong các bộ phim điện ảnh. Về đời tư, Diễm My 9x may mắn hơn các giai nhân cùng trang lứa. Năm 1994, người đẹp kết hôn với một doanh nhân và sau đó hạn chế tham gia showbiz để tập trung lo cho gia đình. Ở thời điểm hiện tại, Diễm My 6x có cuộc sống viên mãn bên chồng đại gia.



Diễm My 6x. Ảnh: NSCC

NSND Thu Hà

NSND Thu Hà nổi lên sau khi đảm nhiệm vai diễn Quận chúa Quỳnh Hoa xinh đẹp trong phim điện ảnh kinh điển của Việt Nam là "Đêm hội Long Trì".

Cô sở hữu vẻ đẹp đài các và được các đạo diễn lớn "chọn mặt gửi vàng" giao cho những vai diễn có vẻ ngoài cao quý, thuộc tầng lớp quý tộc như nàng tiểu thư Nga trong "Lá ngọc cành vàng". Đây cũng là vai diễn giúp Thu Hà trở thành ngôi sao của làng điện ảnh miền Bắc thời bấy giờ.

Cô và tài tử quá cố Lê Công Tuấn Anh từng là cặp đôi đình đám cùng diễn xuất ở nhiều phim ăn khách như: Tóc gió thôi bay, Hoa quỳnh nở muộn, Anh chỉ có mình em…

Thu Hà từng hai lần giành giải "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" cho vai quận chúa Quỳnh Hoa và vai nữ chính Tân trong phim truyền hình "Đường đời" tại các liên hoan phim Việt Nam. Nhờ tài năng và nỗ lực trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật, người đẹp được phong danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân.

Hiện tại, NSND Thu Hà đang là hoạt động ở Nhà hát kịch Hà Nội. Năm nay, nữ diễn viên "Lá ngọc cành vàng" đã bước sang tuổi U60 nhưng chị vẫn giữ được nét đẹp sang trọng và trẻ trung.

Cô từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, sau đó tìm được bến đỗ bình yên bên người chồng hơn cô 15 tuổi. NSND Thu Hà cũng không xuất hiện quá nhiều trên phim truyền hình. Bộ phim gần đây cô đóng tạo tiếng vang là "Hướng dương ngược nắng".



NSND Thu Hà. Ảnh: NSCC

Việt Trinh

Thời trẻ, Việt Trinh sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, xuân sắc, đặc biệt là đôi mắt to cuốn hút. Vào thập niên 90, cô là gương mặt diễn viên đình đám. Không chỉ được mệnh danh là "ngọc nữ" điện ảnh Việt, cô còn được danh xưng "Nữ hoàng ảnh lịch".

Với khuôn mặt đẹp và lối diễn xuất duyên dáng, Việt Trinh đã trở thành ngôi sao qua các bộ phim như: Người đẹp Tây Đô, Ngọc trong đá...

Thành công rực rỡ nhưng Việt Trinh lại khá lận đận đường tình duyên khi vướng vào 2 mối tình ồn ào cùng hai đại gia. Sau những sóng gió liên tiếp trong chuyện tình cảm, Việt Trinh chọn cách ở ẩn. Hiện tại, cô đang sống cùng con trai tại biệt thự nhà vườn ngập cây xanh ở Bình Dương. Cô dành nhiều thời gian chăm sóc vườn, nuôi dạy con cái.



Việt Trinh. Ảnh: NSCC

Hiền Mai

Hiền Mai là một nữ diễn viên và người mẫu ảnh Việt Nam. Cô nổi tiếng với vai cô giáo Mai trong bộ phim "Tuổi thần tiên" phát sóng năm 1995. Trước đó, Hiền Mai được mệnh danh là một trong những "Nữ hoàng ảnh lịch" thập niên 1990.

Ở tuổi 54, Hiền Mai vẫn trẻ trung, xinh đẹp. Dù không còn thường xuyên đóng phim nhưng Hiền Mai vẫn luôn mong muốn nhận được những vai diễn có chiều sâu để chứng minh thực lực.

Hiền Mai từng gặp tai nạn kinh hoàng khi đóng phim. Cụ thể, khi quay phim "Ráng chiều" ở Cần Giờ, cô bị gãy cột sống và chấn thương ở mặt suýt bỏ nghề.

Sau nhiều thăng trầm, hiện cô có cuộc sống hạnh phúc bên chồng - doanh nhân Việt kiều - Hoàng Minh và con trai Tony.



Hiền Mai. Ảnh: NSCC

ĐÔNG DU (LĐO)