Billie Eilish gây sốc khi lần đầu diện đồ gợi cảm, khoe đường cong cuốn hút

Vốn trung thành với phong cách “kín cổng cao tường”, những bộ cánh rộng thùng thình, Billie Eilish gây bất ngờ khi xuất hiện trên Vogue (Anh) với style nữ tính, gợi cảm. Cô không ngại diện loạt trang phục bó sát khoe những đường cong quyến rũ.



Billie Eilish cảm thấy bản thân giống phụ nữ hơn với diện mạo mới. ẢNH: VOGUE

Trong loạt ảnh mới nhất chụp cho tạp chí Vogue (Anh) số tháng 6.2021, Billie Eilish khiến fan suýt không nhận ra khi bất ngờ “lột xác” với hình tượng trưởng thành, gợi cảm và đầy nữ tính, khác hẳn phong cách thường thấy. Nữ ca sĩ sinh năm 2001 cho biết buổi chụp ảnh là ý tưởng của cô và bản thân chưa từng thực hiện điều này trong quá khứ. Trên Instagram, chủ nhân hit Bad Guy cũng nhanh chóng chia sẻ những bộ hình mới tinh của mình và nhận được hàng chục triệu lượt yêu thích cho mỗi bức ảnh chỉ sau vài giờ đăng tải.



Ca sĩ trẻ gây ấn tượng với mái tóc vàng uốn lọn cùng lối trang điểm nhẹ nhàng và phong cách thời trang phảng phất nét cổ điển. Cô chọn corset cùng những thiết kế bó sát để định hình vóc dáng và tôn vòng 1 đầy đặn. ẢNH: VOGUE

Billie Eilish lưu ý trong cuộc phỏng vấn rằng bản thân nhận thấy không phải tất cả phản hồi về bộ ảnh đều là tích cực. Nữ ca sĩ tài năng nói cô đã lường trước một số phản ứng của khán giả khi nhìn thấy những bức ảnh kể trên. “Nếu bạn yêu cơ thể mình sao lại mặc áo nịt ngực? tại sao bạn không để lộ cơ thể thực sự của mình?”, cô nói về lời bình luận mà bản thân có thể sẽ nhận được.

“Quan điểm của tôi là có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn… Tất cả chỉ xoay quanh việc bạn cảm thấy thích điều gì. Nếu như bạn muốn đi phẫu thuật, hãy đi phẫu thuật. Nếu như bạn muốn mặc một chiếc váy mà người khác nghĩ rằng bạn trông quá mập để diện nó, mặc kệ họ, nếu bạn cảm thấy mình trông thật đẹp khi mặc nó, vậy có nghĩa là bạn mặc nó đẹp rồi”, sao nữ chia sẻ. Khi đề cập đến những tiêu chuẩn bất công đối với phụ nữ dựa trên cách ăn mặc của họ, ca sĩ trẻ nói thêm: “Việc khoe cơ thể hoặc da thịt của bạn là điều không nên khiến bạn bị người khác coi thường”.



Trên trang cá nhân, ngôi sao đình đám nói về buổi chụp hình mang tính đột phá của mình: "Tôi yêu những tấm hình này và tôi rất thích lần chụp hình này. Làm bất cứ điều gì bạn thích, bất cứ khi nào bạn muốn, mặc kệ tất cả những thứ khác". ẢNH: VOGUE

Theo People, bộ ảnh “lột xác” của Billie Eilish được biết lộ chỉ vài ngày sau khi giọng ca 10X phát hành đĩa đơn mới Your Power nằm trong album sắp tới của cô mang tên Happier Than Ever. Tuần trước, nữ ca sĩ thông báo rằng album phòng thu thứ hai dự kiến phát hành vào 30.7 tới. Giọng ca Everything I wanted úp mở về sản phẩm sắp trình làng: “Tôi chưa bao giờ cảm thấy yêu một dự án nào nhiều như dự án lần này. Hi vọng các bạn sẽ cảm nhận được những gì tôi cảm nhận”.



Billie Eilish thường trung thành với những thiết kế quá cỡ khoe vẻ trẻ trung, cá tính. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Billie Eilish sinh năm 2001, cô đang là nữ ca sĩ trẻ đắt giá nhất nhì làng nhạc quốc tế hiện nay. Dù mới hoạt động nghệ thuật được khoảng 6 năm, ngôi sao tài năng này đã sở hữu hàng loạt sản phẩm chất lượng: các đĩa đơn Everything I wanted, My Future, Therefore I am, album đầu tay When We All Fall Asleep, Where Do We Go?... Cô liên tục gặt hái được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ trong đó có 7 giải Grammy, 2 giải AMAs, 3 giải VMAs, 2 kỷ lục Guinness thế giới… Giọng ca 10X cũng là nghệ sĩ trẻ nhất trong lịch sử chiến thắng cả bốn hạng mục chính của Grammy trong cùng một năm: Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, Bản thu âm của năm, Bài hát của năm và Album của năm.

Theo Thanh Chi (TNO)