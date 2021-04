Minh Hằng gây sốc với 'cảnh nóng' trên ô tô trong 'Bẫy ngọt ngào'

Diễn viên Minh Hằng tâm sự cô có phần hoảng hốt vì được đạo diễn yêu cầu 'cởi hết' khi quay cảnh nhạy cảm trên ô tô.



Minh Hằng tiếp tục hé lộ phân đoạn nhạy cảm trên ô tô. ẢNH: ĐPCC

Lựa chọn góc khai thác táo bạo và trần trụi, dự án điện ảnh Bẫy ngọt ngào khiến khán giả "bỏng mắt" ngay từ đoạn trailer đầu tiên với những phân cảnh ân ái của nhân vật Camy và Đăng Minh (Bảo Anh và Quốc Trường thủ vai). Mới đây, nhà sản xuất vừa tiết lộ thêm một "cảnh nóng" khác của Quỳnh Lam (Minh Hằng thủ vai) trên xe hơi.



Minh Hằng cùng đạo diễn thảo luận để chuẩn bị cho phân cảnh táo bạo trên ô tô. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chia sẻ về phân đoạn nhạy cảm này, Minh Hằng cho biết: "Tôi muốn cảnh đó ở trên xe, tôi là người đưa ra ý tưởng đó ngay từ đầu. Vì tôi đã tính toán trong đầu rằng trong xe sẽ bị ngột ngạt, chật chội nên sẽ mang đến cảm giác kích thích hơn. Thêm nữa, xe hơi có nhiều đồ vật sẽ giúp che chắn bớt cho mình nên mình không cần cởi nhiều đồ. Nhưng đến ngày quay, đạo diễn lại kêu "Cởi hết nha Hằng", điều này làm tôi choáng váng mặt mày. Tôi rất ngại vì mình cũng giống như tất cả các bạn gái khác, tôi cũng sợ, lo lắng và luôn muốn che chắn để không ai thấy cơ thể của mình. Tuy nhiên, mình phải cởi thì nó mới mang đến thông điệp trong phân đoạn đó cũng như những gì nhân vật của Minh Hằng phải chịu đựng". Bên cạnh đó, nhà sản xuất còn tiết lộ giọng ca Một vòng trái đất bị bầm tím cả người vì phải liên tục lăn lộn trong không gian chật hẹp của xe hơi.



Minh Hằng hồi hộp khi đạo diễn yêu cầu "cởi hết" khi diễn cảnh ân ái. ẢNH: ĐPCC

Ngoài Minh Hằng, Quốc Trường và Bảo Anh cũng có nhiều khung cảnh nóng bỏng và đầy bạo lực trong dự án điện ảnh này. Nam diễn viên Về nhà đi con gặp không ít áp lực khi phải vừa diễn cảnh ân ái vừa phải liên tục đánh bạn diễn. "Thực sự là rất khó khăn khi phải bóp cổ Bảo Anh, lôi đi, quăng xuống bàn, rồi xé áo xé quần. Đó không phải là bản chất của Quốc Trường nên mình phải cố hết sức để diễn được cảnh đó", Quốc Trường tâm sự. Bên cạnh đó, giọng ca Như lời đồn còn tiết lộ bản thân cũng chịu nhiều thương tích trong các phân cảnh bị nhân vật Đăng Minh bạo hành. Bảo Anh tâm sự: "Rất đau, người tôi ê ẩm hết. Còn có một cái nĩa xiên vào má của tôi, dù mọi người cố gắng dùng băng keo trong để dán phần đầu của chiếc nĩa lại nhưng chỉ đỡ hơn thôi chứ không êm ái hoàn toàn. Sau khi hoàn thành cảnh quay, dấu vết của chiếc nĩa vẫn còn hằn rõ trên mặt Bảo Anh".



Quốc Trường gặp khó khăn khi vào vai một người đàn ông có tâm lí thất thường. ẢNH: ĐPCC

Việc bộ phim tràn ngập những "cảnh nóng" và bạo lực không khỏi khiến khán giả "nóng mặt" và e ngại, chính vì thế, đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư đã lên tiếng giải thích về vấn đề này. Đạo diễn Bẫy ngọt ngào nhấn mạnh: "Mọi cảnh ân ái trong phim này của tôi đều có lí do hết, khi diễn viên đọc kịch bản và diễn viên đã bị thuyết phục bởi lí do đó. Vì nó chính đáng chứ không phải chỉ để khoe thân hay làm cho đẹp. Mọi sự vật sự việc nếu có lí do chính đáng thì sẽ dễ để mọi người hiểu và thực hiện nó một cách nhiệt huyết. Các bạn ấy đã tự nhập vai còn hơn những gì tôi tưởng tượng ra".

Bẫy ngọt ngào là bộ phim điện ảnh do Minh Hằng đầu tư sản xuất và được đạo diễn bởi Đinh Hà Uyên Thư. Góc khai thác mới hơn so với sản phẩm tiền thân là Chiến dịch chống ế khiến bộ phim này thu hút sự chú ý của khán giả. Tác phẩm có sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng như Minh Hằng, Quốc Trường, Bảo Anh, Diệu Nhi, Thuận Nguyễn,... Bộ phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 14.5 sắp tới.

Theo Minh Hy (TNO)