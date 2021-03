Người đẹp Việt duy nhất dự thi cả Miss World và Miss Universe giờ ra sao?

Á hậu Hoàng My được đề cử là đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2011 (Miss Universe), tổ chức tại São Paulo, Brazil. Mặc dù phải dừng chân sớm ở cuộc thi này nhưng Hoàng My đã có màn thể hiện khá nổi bật. Trước đó, cô được đề cử tham dự Hoa hậu Châu Á Thái Bình Dương năm 2011 tại Hàn Quốc nhưng do vướng lịch thi nên không thể tham gia. Ảnh: MUVN.