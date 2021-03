Người đẹp Myanmar lộ ngực khi trình diễn bikini tại Hoa hậu Hòa bình quốc tế

Han Lay (đại diện Myanmar) bất ngờ bị tuột áo, gặp sự cố lộ ngực trong phần thi bikini tại Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2020.



Han Lay gửi lời xin lỗi khán giả sau khi gặp sự cố trong phần thi bikini. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH/ FBNV

Hôm 20.3, phần thi bikini thuộc khuôn khổ Miss Grand International 2020 (Hoa hậu Hòa bình quốc tế) diễn ra tại Thái Lan thu hút sự quan tâm của người hâm mộ sắc đẹp. Các ứng viên đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ diện thiết kế bikini xanh, sải bước trên sàn diễn dài, có nhiều bậc thang.

Đại diện đến từ Myanmar là Han Lay bất ngờ gặp sự cố lộ ngực trong phần thi bikini của mình. Cụ thể, khi đang trình diễn, một bên áo của ứng viên này bị tuột khiến cô lộ vòng một ngay trên sóng trực tiếp. Tuy nhiên, Han Lay vẫn tự tin sải bước mà không hề biết mình đang gặp sự cố. Cho đến khi tạo dáng ở cuối đường băng, cô mới nhận ra và vội dùng tay chỉnh sửa lại trang phục.



Khi tạo dáng, nữ thí sinh phát hiện ra và nhanh chóng chỉnh sửa trang phục. Nhiều người đánh giá cao sự tự tin của cô dù gặp sự cố. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trên trang cá nhân, Han Lay đăng tải dòng trạng thái: “I’m so sorry to all my fans” (tạm dịch: Tôi xin lỗi tất cả người hâm mộ của tôi). Nhiều người cho rằng cô đang nhắc đến sự cố mà bản thân gặp phải khi dự thi. Dù vậy, theo dõi đoạn clip, không ít khán giả vẫn dành lời khen ngợi cho phong cách trình diễn tự tin của đại diện đến từ Myanmar.

Được biết Han Lay từng đăng quang ngôi vị Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar 2020. Sau đó, cô trở thành đại diện nước nhà “chinh chiến" tại Miss Grand International. Dù không sở hữu chiều cao quá nổi bật song lợi thế của nữ ứng viên là nhan sắc cuốn hút, hình thể cân đối và vốn ngoại ngữ tốt. Cô được đánh giá là đối thủ nặng ký của Ngọc Thảo tại cuộc thi. Thậm chí trước đó, Han Lay từng được chuyên trang sắc đẹp Global Beauties dự đoán là một trong mười một cô gái nổi bật nhất tại đấu trường nhan sắc này.



Á hậu Ngọc Thảo tự tin trình diễn trong phần thi bikini. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cũng trong phần thi bikini, đại diện Việt Nam là Ngọc Thảo nhận được lời khen ngợi của khán giả khi có màn thể hiện ấn tượng. Nhờ có kinh nghiệm catwalk, cô tự tin sải bước khoe hình thể nóng bỏng với chiều cao 1,74m, số đo ba vòng 81-61-95. Bên cạnh đó, thần thái của mỹ nhân sinh năm 2000 cũng được đánh giá cao khi cô giao lưu trước ống kính. Á hậu Việt Nam 2020 chọn kiểu tóc dài, khoe vẻ đẹp sắc sảo. Được biết trước khi “mang chuông đi đánh xứ người", Ngọc Thảo đã tập luyện các kỹ năng cần thiết, trong đó có catwalk và trang điểm, giúp cô tự tin hơn trong các phần thi.

Trên các diễn đàn sắc đẹp, nhiều người dành lời khen ngợi cho phần thể hiện của Á hậu Việt Nam 2020. Họ đánh giá phần thi bikini của Ngọc Thảo thể hiện được cá tính riêng nhưng không quá “lố". Một tài khoản bình luận: “Thảo trình diễn catwalk không bao giờ làm mình thất vọng, mê từ lúc cô ấy thi Hoa hậu Việt Nam rồi". “Mình thấy Thảo trình diễn bikini tốt quá nè, cố gắng giữ vững phong độ tỏa sáng nhé cô gái", người xem khác nhắn nhủ.

