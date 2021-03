H'Hen Niê tung ảnh diện bikini, số đo vòng ba giảm 6cm

Trên trang cá nhân, H'Hen Niê gây chú ý khi đăng tải hình ảnh diện bikini táo bạo. Người đẹp sinh năm 1992 chụp góc nghiêng, giúp tôn lên hình thể săn chắc, nóng bỏng.



H'Hen Niê cho biết cô đã lấy lại số đo như thời thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 ẢNH: FBNV

Chân dài cho biết sau thời gian tích cực tập luyện, cô đã lấy lại chỉ số hình thể 84-59-94, chiều cao 1,72m. H'Hen Niê tâm sự: “Về lại số đo thời Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, có điều cân nặng khác nhau. Thời đó mình 52kg, còn giờ là 55,5kg”. Được biết lúc thi nhan sắc trong nước, ngoài danh hiệu cao nhất, mỹ nhân Ê Đê còn thắng giải Người đẹp biển nhờ hình thể săn chắc của mình.

Nói về quá trình lấy lại vóc dáng, H'Hen Niê chia sẻ từ chuyến đi Phú Quý, cô nhận ra vòng hai của mình to lên. Điều đó khiến chân dài quyết tâm tập luyện để cải thiện. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 tâm sự: “Tết ăn thả ga, thêm chuyến khám phá Phú Quý cũng ăn hết mình nữa nên to lại thêm to. Và sau trận đó, về lại thành phố, Hen chỉnh đốn lại mình bằng việc tập luyện và ăn uống đồ luộc, hấp đủ chất thêm sữa đậu nành tự nấu nữa. Giờ H’Hen đã khá ổn nhưng vẫn tiếp tục siết. Vì H’Hen mê body đầy đặn, săn chắc, khỏe khoắn của tập gym lắm, nên mong muốn tập và tập tiếp. H'Hen chọn ăn đủ - tập khỏe - body săn chắc".



Chân dài sinh năm 1992 tích cực tập luyện để có được hình thể "vạn người mê". ẢNH: FBNV

Hình ảnh này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người dành lời khen ngợi cho hình thể săn chắc của mỹ nhân sinh năm 1992 ở thời điểm hiện tại. Một tài khoản bình luận: “Trời ơi, body H'Hen đẹp quá. Nhìn săn chắc, khỏe mạnh chứ không mong manh dễ vỡ". Người xem khác chia sẻ: “Em cũng thích body săn chắc, đầy đặn mà em không có kiên trì trong việc tập gym. Chúc chị H'Hen luôn thành công nhé". Một cư dân mạng hài hước: “Ăn bánh tét nhiều mà body vẫn đẹp quá. Chắc mình phải ăn bánh tét thêm coi có được như H'Hen không".



Hiếm khi đăng ảnh bikini, song mỗi lần chia sẻ, H'Hen Niê khiến nhiều người trầm trồ bởi sắc vóc gợi cảm. ẢNH: TL

Được biết để có được hình thể như hiện tại, H'Hen Niê trải qua quá trình tập luyện nghiêm túc. Thời điểm trước khi thi hoa hậu, chân dài sở hữu số đo ba vòng 78-58-88. Sau thời gian tích cực, cô chạm mốc 84-60-94. Thậm chí, có thời điểm vòng ba của H'Hen Niê cán mốc 100cm. Một trong những bí quyết để H'Hen Niê cải thiện vòng một chính là uống sữa đậu nành thay nước. “Vào cuộc thi hoa hậu tôi vẫn mang theo nước đậu nành, thậm chí đi thi quốc tế cũng mang theo uống. Tối tôi ngâm đậu, sáng dậy nấu nước để uống cả ngày”, cô từng tiết lộ.

Sau Tết nguyên đán, H'hen Niê thừa nhận cô tăng cân đáng kể. Tuy nhiên, cô chia sẻ thêm: “Nhưng mà tôi có kết hợp các bài tập và bí quyết lấy lại vóc dáng nên cũng không lo lắng lắm. Mình ăn nhiều thì mình tập thể thao nhiều".Lúc phòng tập đóng cửa, H'Hen Niê mặc áo khoác chạy bộ ngoài trời. Hiện tại, dù bận rộn với công việc, cô vẫn dành thời gian tập luyện để cải thiện vóc dáng. Trong một số hình ảnh được đăng tải, nhiều người trầm trồ khi mỹ nhân sinh năm 1992 lộ cơ bụng săn chắc.

Theo Thạch Anh-Anh Thư (TNO)