Á hậu Thúy An: "Ông xã từng sợ tôi thay đổi khi trở thành Á hậu"

Nguyễn Thị Thúy An sinh năm 1997 tại Kiên Giang. Cô giành ngôi vị Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 và lọt top 5 Người đẹp nhân ái trong cuộc thi này. Người đẹp đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Intercontinental 2019 nhưng chưa may mắn vào sâu vòng trong. Trong top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018, Thúy An có hoạt động nghệ thuật trầm hơn hai người đẹp còn lại là Hoa hậu Tiểu Vy và Á hậu Phương Nga. Người đẹp lên xe hoa vào ngày 8/1 vừa qua.