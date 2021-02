Sắc vóc Jennie (BlackPink) và các sao nữ bị đồn hẹn hò G-Dragon (Big Bang)

Năm 2018, G-Dragon tiếp tục lộ ảnh hẹn hò cùng cựu thành viên After School - Lee Joo Yeon. Được biết, trước đó, dù xuất thân là thần tượng nhưng ngoài vóc dáng chuẩn, chiều cao nổi bật cùng nhan sắc xinh đẹp thì sao nữ có phần hơi mờ nhạt so với UEE hay Nana trong After School. Ảnh: Instagram.