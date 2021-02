Ngọc Lan: Tôi nuối tiếc giá như ngày xưa mình 'hư hỏng' một tí

Nhìn lại những tháng năm tuổi trẻ, diễn viên Ngọc Lan thừa nhận tiếc nuối khi từng sống quá nguyên tắc và khuôn khổ. Nữ diễn viên tâm sự, giá như ngày xưa cô có chút phóng khoáng, có lẽ cuộc sống sẽ thoải mái hơn.



Sau ly hôn, Ngọc Lan thay đổi phong cách, trở nên táo bạo và gợi cảm hơn ẢNH: NVCC

Hiện tại tôi độc thân nên thoải mái đóng 'cảnh nóng'

* Xin chào diễn viên Ngọc Lan! Năm 2020 được xem là năm thành công của chị khi đạt được 2 giải thưởng liên quan đến diễn xuất. Chị có thấy may mắn khi đến hiện tại vẫn giữ được sức hút với khán giả?

- Diễn viên Ngọc Lan: Tôi nghĩ tất cả đều do may mắn, với tôi may mắn chiếm 50% lận, còn 50% còn lại là do nỗ lực của mình. Ngay từ đầu khi bước chân vào nghề, tôi đã ý thức được việc mình được đào tạo từ trường lớp, những cái căn bản của một diễn viên tôi không hề biết. Chính vì thế tôi học nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn. Dù không được học qua trường lớp nhưng tôi học từ các anh chị làm việc chung, tự trau dồi bản thân mình. Đó cũng là một trong những điều làm cho mình được đa dạng màu sắc hơn.

* Chị có áp lực khi ngày càng có nhiều diễn viên trẻ, có cả tài năng và ngoại hình không?

- Có chứ, nếu nói không áp lực là tôi đang nói dối. Có thể trước đây tôi từng nói rằng mình không áp lực nhưng bây giờ thì khác. Khi mình đã trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn và không còn háo thắng như ngày xưa thì rõ ràng tôi thấy áp lực. Bây giờ các bạn quá trẻ, đẹp lại có nhiều điều kiện để phát triển hơn tôi ngày xưa rất nhiều. Lúc trước tôi chỉ quanh quẩn đóng phim truyền hình, phát sóng trên TV, thời đó phim điện ảnh không được nhiều như bây giờ. "Đất" để những người không được đào tạo qua trường lớp như tôi rất ít, mình khó có cơ hội để đưa tác phẩm đến cho khán giả. Hiện tại chúng ta có quá nhiều phương tiện từ truyền hình, gameshow, YouTube,… để đưa tác phẩm cũng như thể hiện năng lực cho khán giả. Đó cũng là một trong những điều mình phải suy nghĩ, phải làm sao để từng lứa tuổi sẽ có sự xuất hiện phù hợp.



Ngọc Lan thừa nhận áp lực trước những diễn viên trẻ, tài năng và xinh đẹp ẢNH: NVCC

* Trong năm qua, Ngọc Lan lấn sân sang nhiều lĩnh vực như MC, tham gia gameshow… Có phải việc làm mẹ đơn thân khiến chị áp lực kinh tế nên phải hoạt động nhiều hơn không?

- Tôi đã tham gia gameshow từ lâu lắm rồi, từ những ngày đầu gameshow phát triển ở Việt Nam. Đến năm 2014 tôi ít tham gia hơn vì không có nhiều thời gian. Sau này, có một số đơn vị thân quen nên tôi nhận lời tham gia và phải kiểm tra xem nó có phù hợp với lứa tuổi cũng như điều kiện của mình không. Những chương trình tôi làm MC thì cũng nằm trong khả năng, tôi cũng muốn thử sức xem mình có làm được hay không. Từ những chương trình đó, tôi được lắng nghe, được chia sẻ và học rất nhiều từ câu chuyện của nhân vật. Bản thân tôi là người sống có kế hoạch, có sự chuẩn bị từ trước khi sinh con nên tới thời điểm hiện tại chuyện kinh tế nuôi con không áp lực với tôi. Tôi chuẩn bị một khoản riêng để nuôi con từ trước khi mang thai. Bản thân tôi là người hay lo xa, tôi hay nghĩ nếu một buổi sáng thức dậy mình không bước chân được xuống giường thì làm gì để sống. Chính vì thể tôi luôn có sự chuẩn bị từ trước cho cuộc sống của mình. Khi quyết định có em bé, tôi đã có nguồn kinh tế riêng để chuẩn bị cho con.

* Nhiều diễn viên nữ sau khi lập gia đình, sinh con thì rất ngại đóng cảnh nóng nhưng Ngọc Lan thì ngược lại?

- Ngày xưa khi có bạn trai, tôi không bao giờ đóng phim có cảnh nóng. Tôi tôn trọng bạn trai của mình và gia đình của họ, tôi không muốn bị nói ra nói vào câu “xướng ca vô loài”. Dĩ nhiên chuyện đóng phim thì không có gì xấu nhưng đó là quan điểm của mình. Tôi muốn giữ những gì đẹp nhất khi yêu và có sự lựa chọn cho riêng mình. Bây giờ thì tôi độc thân, mình cũng lớn rồi. Thời điểm quay phim Trói buộc yêu thương tôi cũng đã 36 tuổi, mình biết nên làm gì và chịu trách nhiệm cho việc mình làm. Hiện tại vì độc thân và làm việc vì niềm đam mê của mình nên tôi thấy nó xứng đáng. Dĩ nhiên cũng chỉ có phim đó thôi, giờ con trai Louis cũng lớn rồi nên tôi cũng không muốn đóng nữa. Tôi chỉ muốn cho bản thân được “bay nhảy” một lần vì trước đó mình đã sống trong khuôn khổ mà bản thân tự đặt ra. Bây giờ tôi độc thân, không bị ảnh hưởng bởi ai cả nên tự cho phép bản thân mình một lần. Hơn nữa, tôi thấy vai diễn đó quá hay, nếu không có những nụ hôn quyết liệt như thế thì cũng không thể hiện được hết tính cách của nhân vật.



Nữ diễn viên thừa nhận là người tham vọng trong sự nghiệp, luôn muốn phá vỡ giới hạn của bản thân ẢNH: NVCC

* Có vẻ như chị vẫn còn rất tham vọng trong sự nghiệp của mình?

- Đúng là tôi có tham vọng trong sự nghiệp, tôi luôn mong vai diễn sau này của mình sẽ hay hơn vai trước đó để khán giả không chán. Tôi sự nhất là khán giả chán mình, lúc đó tôi diễn cho ai xem bây giờ. Công việc của mình, cái nghề của mình ngoài phục vụ cho đam mê thì còn phục vụ cho khán giả. Nếu khán giả đã chê, không xem nữa thì sao mình có tiền. Chính vì thế, mỗi năm tôi đều mong có vai gây dấu ấn đến khán giả, tự phá vỡ được ngưỡng của mình, có màu sắc khác để bản thân mình cũng không thấy chán.

Tiếc khi tuổi trẻ của mình thiếu một chút phóng khoáng

* Sau ly hôn, chị cảm thấy bản thân mình đã thay đổi như thế nào?

- Tôi không muốn nói quá nhiều về câu chuyện sau ly hôn. Tôi đã ly hôn được gần 2 năm rồi, nếu cứ nói hoài câu chuyện đó, khán giả sẽ bị ngán. Mong mọi người hãy chỉ quan tâm đến cuộc sống của hai mẹ con hiện tại. Tôi vẫn sẽ hoạt động nghệ thuật để phục vụ khán giả, vẫn sẽ đẹp mỗi ngày để những người yêu thương mình an tâm, thấy vui vì tôi sống tốt hơn.

* Nhưng rõ ràng khán giả vẫn còn rất quan tâm đến Ngọc Lan và Thanh Bình. Nhiều người còn thể hiện sự tiếc nuối, liên tục bình luận mong cả hai quay lại. Bản thân chị có thấy phiền không?

- Không đâu, tôi rất cảm ơn khán giả vì điều đó bởi nó chứng tỏ tôi vẫn được mọi người yêu thương. Dĩ nhiên mỗi người có những quan điểm khác nhau, cuộc sống của mỗi người cũng khác nhau thì mong muốn của họ như vậy cũng rất chính đáng và bình thường. Tôi không cảm thấy phiền mà ngược lại vẫn rất trân quý những điều đó.



Ngọc Lan hài lòng với cuộc sống hiện tại khi vừa dành thời gian chăm sóc con trai, vừa có thể trở lại với đam mê diễn xuất ẢNH: NVCC

* Hiện tại chị đã sẵn sàng mở lòng để đón nhận tình yêu mới chưa?

- Bây giờ thật sự tôi không có thời gian vì bận lắm. Mỗi ngày tôi đều dậy từ sớm để đưa con đi học, trừ những ngày đi làm xa thôi. Từ ngày sinh Louis, tôi thiếu ngủ vô cùng thì thời gian đâu để đi hẹn hò. Đâu ai chịu hẹn hò 11 giờ đêm. Hằng ngày tôi chăm con, đi làm, đi tập thể dục hoặc ở nhà một chút. Tôi còn không có thời gian cho bản thân mình nữa thì ai chấp nhận hẹn hò lúc 11 giờ đêm. Thôi kệ đi, tới đâu hay tới đó (cười).

* Có bao giờ chị thấy nuối tiếc về tuổi trẻ của mình không?

- Nếu nói nuối tiếc, tôi nghĩ mình chỉ nuối tiếc rằng giá như ngày xưa mình hư hỏng một tí, có lẽ mình sẽ sống thoải mái hơn. Tôi mồ côi cha từ lúc hơn 1 tuổi, một mình mẹ nuôi hai anh em nên tôi luôn đặt ra cho mình những khuôn khổ nhất định. Tôi không cho phép mình hư, vì nếu mình hư người ta sẽ không chửi tôi mà sẽ chửi mẹ. Vì mẹ tôi một thân một mình nuôi con nên tôi không muốn bị nhà nội coi thường, không muốn bên ngoại lo lắng vì mẹ. Để được điều đó, bắt buộc tôi không được hư một chút xíu nào. Thậm chí lúc còn trẻ tôi còn có những quan điểm rất sai lầm như con gái đi vũ trường là hư hỏng, môi trường đó không dành cho con gái đoan trang, thùy mị.

Cũng chính vì ngày xưa tôi không biết vũ trường, không biết uống bia, rượu nên bây giờ tôi uống một ít đã say. Bây giờ tôi muốn đi chơi với bạn, muốn có một cuộc vui nào đó cũng không ngồi lâu được. Với tôi đó là một nỗi khổ khá lớn, tôi ước gì mình biết uống một miếng bia, biết hút điếu thuốc để có thể “chill” được với mọi người. Tôi tiếc khi tuổi trẻ của mình thiếu một chút phóng khoáng. Người ta nói cái gì cũng biết sẽ tốt hơn là cái gì cũng không biết. Mình biết nhưng đừng nghiện là được. Nếu tuổi trẻ của mình, tôi biết thêm một chút thì có thể sẽ vui hơn. Mỗi khi buồn mình có thể lấy bia ra uống để giải sầu, nỗi buồn sẽ qua nhanh hơn. Như tôi bây giờ, có buồn cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, đi cà phê chứ chẳng có thú vui nào khác.



Người đẹp 37 tuổi cho biết cô quá bận để nghĩ đến chuyện mở lòng, hẹn hò với ai đó ẢNH: NVCC

* Nhiều người nhận xét tính cách của Ngọc Lan đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Chị có thấy như vậy không?

- Đúng vậy, mỗi giai đoạn sẽ cho mình sự trải nghiệm, kết thúc trải nghiệm đó sẽ cho mình kinh nghiệm. Và từ kinh nghiệm đó, nó sẽ là hành trình cho con đường phía trước của mình. Ở tất cả giai đoạn trong cuộc đời, tôi đều rút ra được bài học và làm cho mình tốt hơn. Tôi đón nhận những việc mình đã trải qua với tinh thần rất tích cực. Ngày xưa tôi sẽ tức giận khi thấy ai đó chạy ẩu, nhưng bây giờ tôi lại nghĩ chắc người ta đang rất bận thì mới bỏ tính mạng của mình mà chạy ẩu. Vậy thì mình tức giận hay bực bội với người ta làm gì. Cuộc sống và quan điểm của tôi bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Tôi nhận ra được mình buông bỏ được nhiều thứ. Tôi vui khi mình thấy được giá trị của cuộc sống hiện tại, là sự thoải mái, nhẹ nhàng, nhìn đâu cũng thích điều tích cực. Lúc trước nếu ai làm gì không tốt với mình, tôi nói thẳng và hơi gay gắt. Còn bây giờ tôi tìm cho họ lý do và để mình bình tĩnh lại rồi mới ngồi nói chuyện lại với họ. Khi chọn cách nhẹ nhàng như vậy, tôi thấy hiệu quả hơn ngày xưa rất nhiều.

* Năm 2021 là năm tuổi của Ngọc Lan, bản thân chị có lo lắng không?

- Trước đây tôi vô tư lắm, nhưng giờ có con nên cũng hơi lo. Người ta nói “Có thờ có thiêng, có duyên có lành”, suốt một tháng nay tôi cảm giác mình có duyên với Phật pháp nên chắc sẽ đi chùa nhiều. Mình ý thức được sang năm tuổi thì sẽ cẩn thận hơn một tí. Thay vì bình thường tự lái xe, sang năm tuổi có thể nguy hiểm hơn thì mình có thể để tài xế lái. Mình không cầm lái thì không ảnh hưởng đến mình, người khác cầm lái thì có thể cái xui xua đi.



Nữ diễn viên thừa nhận sinh con nên đổi tính, trở nên chín chắn và suy nghĩ tích cực hơn ẢNH: NVCC

* Kế hoạch đón tết của chị năm nay như thế nào?

- Tôi đã đặt vé và lên kế hoạch đi du lịch Phú Quốc vào chiều 30, nhưng vì dịch bệnh nên đành phải hủy hết. Tôi đành phải tất bật sắm sửa, dọn dẹp, trang trí nhà cửa… làm mãi không kịp. Vì không đi chơi được nên tôi cho con về nhà ông bà ngoại. Còn nhà nội vì ở xa nên tôi không dám đưa con về, lẽ ra Louis được về nội trước tết nhưng vì dịch nên không được. Nếu về thì phải cách ly nên con chỉ có thể sang nhà ngoại ở Sài Gòn thôi.

* Ngọc Lan hãy gửi lời chúc đến đọc giả của báo Thanh Niên

- Trong năm mới, Ngọc Lan chúc cho tất cả mọi người được bình an, hạnh phúc, gia đình lúc nào cũng vui vẻ, sum vầy. Ngọc Lan mong cho mọi người đều có một gia đình luôn vui vẻ. Nhà là nơi để về nên mỗi khi vui hay buồn chúng ta cũng đều trở về để được chia sẻ, được ôm ấp, yêu thương. Chúc cho tất cả chúng ta có một gia đình thật hạnh phúc!

* Xin cảm ơn Ngọc Lan về những chia sẻ!

