Hoa hậu Việt Nam 2018: "Thà làm một Tiểu Vy an toàn hơn là nổi loạn"

Hoa hậu Việt Nam 2018 Tiểu Vy cho biết cô không phải là một người "nhạt" mà luôn chịu khó thay đổi bản thân từng ngày để tiếp cận những điều mới mẻ, trưởng thành hơn.



Hoa hậu Việt Nam 2018 Tiểu Vy chia sẻ về chuyện bản thân bị đánh giá an toàn. Ảnh: SV.



Nếu chọn an toàn, tôi đã không thay đổi!



Được khán giả yêu mến nhờ hình ảnh sạch, gắn duyên với nhiều hoạt động thiện nguyện, nhưng nếu nói “Tiểu Vy an toàn” thì có bất công với chị quá không?



- Trong cương vị Hoa hậu thì thà hình ảnh “Tiểu Vy an toàn” vẫn tốt hơn là “Tiểu Vy nổi loạn”. Đó vốn dĩ Hoa hậu là nghĩa vụ và trọng trách của mình, phải biết giữ gìn hình ảnh chuẩn mực của một nàng hậu để tạo ra sự uy tín cũng như tăng sức ảnh hưởng của bản thân.



Tuy nhiên, nếu đặt Vy trong cụm từ “an toàn” thì có lẽ những khán giả đó vẫn chưa hoàn toàn hiểu mình cũng như không thường xuyên theo dõi những hoạt động khác của Vy trong suốt thời gian qua.



Nếu chọn hướng đi an toàn thì có lẽ Vy đã không ngại thay đổi những hình ảnh mới lạ và thử sức ở lĩnh vực khác, đặc biệt là diễn xuất. Trong thời gian tới, Vy sẽ cố gắng thể hiện bản thân nhiều hơn để chứng minh khả năng của mình.





Tiểu Vy thay đổi sau đăng quang. Ảnh: SV.





Tiểu Vy nghĩ sao về danh xưng “Hoa hậu Việt Nam đẹp nhất”?



- Vy thấy rằng xung quanh mình còn rất nhiều chị Hoa hậu sở hữu vẻ đẹp riêng biệt và tài giỏi hơn mình cho nên bản thân Vy khá bất ngờ khi được nhiều người ưu ái với danh xưng này.



Tuy nhiên, Vy mong muốn rằng khán giả sẽ đánh giá vẻ đẹp của mình một cách trọn vẹn, không chỉ ở ngoại hình mà còn cả con người bên trong.





Cô không dám nhận là Hoa hậu đẹp nhất. Ảnh: SV.



Trong thời gian qua, Tiểu Vy được nhiều khán giả ủng hộ tiếp tục thi nhan sắc, chị nghĩ sao về việc “comeback” một cuộc thi sắc đẹp quốc tế?



- Vy chỉ mới bước qua tuổi 20 cho nên vẫn đủ điều kiện để tham dự các cuộc thi sắc đẹp quốc tế khác. Hơn nữa, bản thân Vy lúc nào cũng trong tâm thế sẵn sàng đại diện Việt Nam chinh chiến ở đấu trường nhan sắc quốc tế nếu khán giả mong muốn.



Tuy nhiên, nghĩ lại ngoài kia vẫn còn nhiều gương mặt sáng giá có thể trở thành đại diện đất nước tham dự cuộc thi quốc tế. Vy nghĩ rằng mình nên nhường lại cơ hội đó cho những cô gái trẻ xinh đẹp và tràn đầy nhiệt huyết.





Tiểu Vy cho biết sau 3 năm đăng quang, cô ngày một trưởng thành hơn. Ảnh: SV.





Danh hiệu mang cho tôi nhiều cơ hội và thách thức



Danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2018 đã mang đến cho Trần Tiểu Vy rất nhiều điều, nhưng nói nó khiến chị mất một số thứ thì có đúng không?



- Khi đội trên đầu chiếc vương miện Hoa hậu, Vy cảm thấy rằng những thứ mình nhận được vẫn nhiều hơn mất. Danh hiệu đã tạo ra cơ hội cho Vy được gặp gỡ nhiều người tài giỏi ở các lĩnh vực trong xã hội, trải nghiệm được nhiều điều thú vị hơn trước và còn giúp mình tăng thêm thu nhập để phụ giúp gia đình.



Bên cạnh đó, danh hiệu này cũng đặt ra nhiều thách thức để cho bản thân mình được học hỏi, rèn luyện và ngày một trưởng thành hơn.



Một năm trải qua nhiều khó khăn vì COVID-19, Tiểu Vy rút ra được những bài học gì cho bản thân?



- Năm 2020 là một năm có nhiều biến động, đặc biệt đối với Vy - một người con miền Trung, đã phải chứng kiến cảnh quê hương mình chống chọi dịch bệnh, bão lũ năm qua như thế nào.



Dịp Tết vừa qua cũng là lúc để mình nhìn lại những thăng trầm trong năm cũ. Mặc dù vẫn còn nhiều điều tiếc nuối, những dự định dang dở nhưng Vy vẫn háo hức đón chờ những điều mới sắp đến.



Sau những khó khăn mà mình đã trải qua, năm 2021 này Vy đã có thêm kinh nghiệm để sẵn sàng đối mặt với những cơ hội và thách thức trong năm mới.



Cảm ơn những chia sẻ của chị!



Theo ĐÔNG DU (LĐO)