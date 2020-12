Siêu mẫu Võ Hoàng Yến diện áo dài xuyên thấu, khoe dáng gợi cảm

Võ Hoàng Yến tham gia trình diễn bộ sưu tập áo dài mới của nhà thiết kế Bảo Bảo. Cô gây ấn tượng khi diện thiết kế xuyên thấu táo bạo trong buổi thử đồ.

Người đẹp sinh năm 1988 hứa hẹn mang đến màn trình diễn ấn tượng tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2020 ẢNH: NVCC

Nhà thiết kế Bảo Bảo sẽ trình làng bộ sưu tập mới mang tên Minh Tinh tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2020. Được biết các thiết kế lần này của anh chứa đựng nguồn cảm hứng từ những danh ca xưa. Theo đó, nhà mốt giữ vững tinh thần của áo dài truyền thống song đột phá ở phần hoạ tiết. Chia sẻ về ý tưởng này, Bảo Bảo bày tỏ niềm yêu thích đối với sự hoài cổ và niềm hứng thú đặc biệt với áo dài. Chính vì thế, những nữ nghệ sĩ lừng danh một thời chính là nguồn cảm hứng mạnh mẽ giúp anh tạo nên bộ sưu tập ấn tượng trong show diễn sắp tới.

Võ Hoàng Yến nữ tính trong thiết kế áo dài nhiều màu sắc của Bảo Bảo ẢNH: NVCC

Mới đây, siêu mẫu Võ Hoàng Yến cũng đã có mặt để thử trang phục trình diễn cho show của Bảo Bảo. Cô là một trong những chân dài đình đám, có kỹ năng catwalk ấn tượng và được nhiều nhà thiết kế “chọn mặt gửi vàng" cho các show diễn tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2020. Võ Hoàng Yến được Bảo Bảo chăm chút khi thử trang phục. Cô ghi điểm bởi sự nữ tính, duyên dáng khi diện áo dài với họa tiết tuồng cổ, khác biệt với hình ảnh quyền lực, cá tính trong các show diễn trước đây.

Cô cũng ghi điểm bởi hình ảnh quyền lực với áo dài đen, điểm nhấn là chi tiết xuyên thấu táo bạo ẢNH: NVCC

Bên cạnh đó, Bảo Bảo còn dành những thiết kế ren, với điểm nhấn là chi tiết xuyên thấu đầy táo bạo, giúp Võ Hoàng Yến trở nên nổi bật hơn. Hai mẫu áo dài đen tôn lên đường cong quyến rũ của chân dài sinh năm 1988. Thời gian qua, bên cạnh công việc, chuyện tình cảm của Võ Hoàng Yến cũng được chú ý. Trong một bài chia sẻ, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 thừa nhận mặc dù luôn chia sẻ về công việc với đối phương nhưng khi cần đưa ra một quyết định nào đó, cô thường có những chính kiến riêng. Người đẹp giải thích: “Tức là tôi đưa lịch cho người yêu xem. Còn những công việc liên quan đến nghệ thuật thì đó là chuyên môn của tôi, anh hoàn toàn ủng hộ”.

Trước show diễn, Bảo Bảo vừa hé lộ một số thiết kế trong bộ sưu tập mới do Hoa hậu Giáng My làm người mẫu. Trong không gian đậm chất hoài cổ, người đẹp sinh năm 1971 ghi điểm bởi hình ảnh duyên dáng, trẻ trung. Các thiết kế áo dài được cô lựa chọn có nhiều họa tiết, màu sắc được sắp xếp một cách khéo léo, tránh tạo cảm giác rườm rà. Trong bộ ảnh, Giáng My lựa chọn kiểu tóc búi cao để tôn lên sự sang trọng, quý phái khi hóa thân thành những minh tinh xưa.

Theo Thạch Anh (TNO)