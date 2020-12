Ninh Dương Lan Ngọc: Tôi không mặc hở bạo vì thấy mình không đẹp

Lan Ngọc xuất hiện với chiếc váy nữ tính tại show diễn của nhà thiết kế Đỗ Long. Nữ diễn viên cho biết lý do không mặc hở vì bản thân thấy mình không đẹp.



Lan Ngọc rạng rỡ đến chúc mừng Đỗ Long ra mắt bộ sưu tập mới ẢNH: HẢI NGUYỄN

Mới đây, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc gây chú ý khi xuất hiện tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2020 để chúc mừng nhà thiết kế Đỗ Long ra mắt bộ sưu tập mới. Người đẹp lựa chọn cho mình chiếc váy xòe nữ tính, kết hợp cùng kiểu tóc được thực hiện cầu kỳ giúp cô nổi bật trên thảm đỏ. Nói về sự xuất hiện lần này của mình, diễn viên Cua lại vợ bầu cho biết: “Tôi có được sự hỗ trợ từ các bạn stylist nên về hình ảnh của tôi cũng được giao phó. Từ trước đến nay, mọi người thường thấy tôi xuất hiện khá đơn giản, nhưng hôm nay tôi hơi cầu kỳ một chút xíu vì nghe nói đêm của anh Đỗ Long thường là đêm của nữ thần".

Nhắc đến Đỗ Long, mọi người thường nghĩ đến những thiết kế sexy với những đường cắt xẻ táo bạo, tôn vóc dáng người phụ nữ. Tuy nhiên, về phía Ninh Dương Lan Ngọc, khi kết hợp cùng đàn anh, cô thường chọn cho mình những bộ trang phục an toàn hơn. “Như mọi người thấy hôm nay tôi mặc một chiếc váy có sự kín đáo, nhẹ nhàng. Tôi không mặc hở bạo tại vì thấy mình không đẹp. Tôi cảm thấy không tự tin về bản thân mình nên không sexy. Tôi thiên về hướng dễ thương, hơi lầy lội một xíu nên ít khi nào dám thử với những chiếc váy táo bạo, gợi cảm", người đẹp nói.



Người đẹp tự tin đọ dáng cùng Diễm My, Nhã Phương tại sự kiện ẢNH: HẢI NGUYỄN

Tại sự kiện, khi được hỏi về việc ngoại hình có phần ốm hơn so với trước đây, Ninh Dương Lan Ngọc cho biết: “Mọi người thấy vậy thôi nhưng thật ra nếu về xem lại các clip cũ sẽ thấy tôi mập hơn. Mọi người cũng biết diễn viên khi lên hình sẽ mập hơn khoảng 5, 6kg nên tôi phải giữ ngoại hình như vậy để khi lên màn ảnh lúc nào cũng đẹp”. Trước đó, diễn viên Gái già lắm chiêu từng khiến công chúng lo lắng khi tiết lộ chuyện phát hiện ung thư cổ tử cung. Cô cho biết hiện tại, tình trạng sức khỏe của mình khá ổn. Diễn viên sinh năm 1990 cho hay: “Tôi đang rất vui luôn. Mọi người có thể thấy hôm nay tôi rất hạnh phúc vì có thể tham gia ngày cuối cùng tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2020”.

Lan Ngọc thừa nhận 2020 là năm cô không tham gia quá nhiều dự án bởi do ảnh hưởng của dịch bệnh. Người đẹp tâm sự: “Tôi thấy năm nay khó khăn cho tất cả mọi người luôn. Tôi cũng chỉ thực hiện một số dự án từng hợp tác trước đó như 7 nụ cười xuân, Quý ông đại chiến… Đến năm sau, tôi hi vọng sẽ có những bước phát triển đột phá hơn cho sự nghiệp của mình và hi vọng rằng mọi người sẽ luôn ủng hộ tôi". Đồng thời, Ninh Dương Lan Ngọc nói thêm đến hiện tại, cô không dành thời gian nhiều cho chuyện tình cảm vì: “Tôi nghĩ duyên số mình chưa tới, chừng nào đến thì tôi sẽ thông báo với mọi người. Từ trước đến nay tôi cũng chưa bao giờ đặt cho mình mẫu hình bạn trai nào hết, tại vì quan trọng là cảm xúc thôi".

Theo Thạch Anh (TNO)