Cô gái Việt duy nhất vào top 100 gương mặt đẹp nhất hành tinh

Đến hẹn lại lên, TC Candler - chuyên trang đánh giá điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ lại tung ra bảng xếp hạng 100 gương mặt nam nữ đẹp nhất thế giới.



Thảo Nhi là đại diện duy nhất của Việt Nam xuất hiện trong danh sách này. ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Ngày 28.12, TC Candler đã tung ra danh sách 200 gương mặt nam nữ đẹp nhất hành tinh năm 2020. Đây là một bảng xếp hạng thường niên của đơn vị này dựa theo thông tin tổng hợp từ các diễn đàn cùng với việc tham khảo mức độ nổi tiếng và đặt ra nhiều tiêu chí riêng để chọn ra top 100 từ những cái tên đình đám đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khắp thế giới. Suốt nhiều năm qua, danh sách 200 mỹ nam, mỹ nữ đẹp nhất thế giới mỗi năm của TC Candler vẫn luôn được người hâm mộ toàn cầu hồi hộp chờ đợi.

Đáng chú ý trong bảng xếp hạng lần này của TC Candler có mặt của một đại diện đến từ Việt Nam là Lê Thảo Nhi với thứ hạng 81. Cô được biết đến là một rich kid - tiểu thư nhà giàu với những chuyến du lịch sang chảnh và trang phục hàng hiệu. Theo thông tin TC Candler đăng tải, Thảo Nhi có niềm đam mê lớn với thời trang và bản thân cô cũng sở hữu riêng một thương hiệu áo quần.



Yael Shelbia và YouTuber PewDiePie xếp thứ hạng 1 trong danh sách 200 người đẹp nhất (nam - nữ) năm 2020 của TC Candler. ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Về bảng xếp hạng nữ, người mẫu Israel Yael Shelbia gây bất ngờ khi xếp thứ 1 danh sách. Năm 2018 và 2019, cô lần lượt xếp thứ ba và hai trong danh sách của TC Candler. Năm nay, cô còn đoạt giải Người mẫu của năm do tạp chí At Magazine của Israel bình chọn. Thành viên người Thái Lan của BlackPink - Lisa xuất sắc "hạ cánh" ở vị trí thứ 2. Hồi tháng 11, cô đứng đầu danh sách "100 gương mặt đẹp nhất châu Á", do TC Candler Asia thực hiện. Dù xếp thứ 1 năm ngoái nhưng năm nay Tzuyu (Tử Du) - ca sĩ thần tượng của nhóm Twice lại tụt xuống vị trí thứ 4. Nana - thành viên nhóm After School - xếp thứ 8. Cô có 8 năm liền có tên trong top 100 và từng hai lần ở vị trí đầu tiên.

Những gương mặt đáng chú ý còn lại trong top 10 là Emilie Nereng, Thylane Blondeau, Halima Aden, Josie Lane. Vị trí thứ 10 thuộc về Nancy của nhóm nhạc Hàn Quốc Momoland. Nữ ca sĩ thần tượng gây chú ý với màn hóa thân thành "bom sex" Marilyn Monroe mùa Halloween năm nay.



Lisa và Tzuyu của Hàn Quốc lần lượt xếp thứ 2 và 4. ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Năm nay ở bảng nam, những cái tên đình đám như Chris Hemsworth, Harry Styles, Timothee Chalamet... đều lùi bước nhường chỗ cho "Ông hoàng YouTuber" PewDiePie (tên thật: Felix Kjellberg).

Năm 2020 được xem là một năm đột phá của PewDiePie khi có cuộc lột xác ngoạn mục. Tháng 10 vừa qua YouTuber này đã khiến khán giả xôn xao khi khoe thân hình cơ bắp lực lưỡng cùng phần bụng sáu múi như tượng tạc. Sự nổi tiếng của PewDiePie trên YouTube và mức độ phủ sóng rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đã khiến anh trở thành một trong những người sáng tạo nội dung trực tuyến được chú ý nhất trên thế giới.



Nancy đứng vị thứ 10 trong bảng xếp hạng. ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Đứng sau PewDiePie là thành viên V của nhóm nhạc Hàn Quốc BTS. So với năm ngoái, nam ca sĩ được nhận xét là thăng hạng nhan sắc và tăng thêm 2 bậc trong danh sách này. Trước đó V cũng từng nhiều lần vào top 10 những gương mặt điển trai nhất do TC Candler bầu chọn. Tuy nhiên, giọng ca chính của BTS - Jungkook lại tụt xuống vị trí thứ 4 dù sở hữu gương mặt hoàn hảo.

Em út BTS xếp dưới Chris Hemsworth - tài tử người Úc ghi dấu ấn trong lòng khán giả với vai Thor của biệt đội siêu anh hùng Avengers. Ngoại hình nam tính cùng cơ bụng sáu múi cuồn cuộn của Chris Hemsworth chính là thứ khiến người hâm mộ "phát cuồng".



Hai thành viên nhóm nhạc BTS xuất sắc vào top 5 của TC Candler năm nay. ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Ngoài ra, trong top 10 gương mặt đẹp trai nhất thế giới năm 2020 của TC Candler còn có "siêu nhân" Henry Cavill xếp vị trí thứ 6, theo sau đó là Jason Derulo - giọng ca nổi tiếng với những bản hit như Savage Love, Take You Dancing. Vị trí thứ 7 thuộc về mỹ nam Trần Tình Lệnh - Tiêu Chiến. Anh trở thành đại diện của giới giải trí Hoa ngữ vào top cao nhất trong bảng xếp hạng này. Jason Momoa, Timothee Chalamet và Paing Takhon - nam diễn viên, ca sĩ và người mẫu Myanmar lần lượt đứng vị trí từ 8 đến 10.

Theo Hằng Hà (TNO)