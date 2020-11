Nàng thơ 10X của Trương Nghệ Mưu

Nàng thơ mới của đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu là nữ diễn viên trẻ Lưu Hạo Tồn. Mỹ nhân 10X gây sốt với vẻ đẹp thanh thoát và thuần khiết, nhưng diễn xuất của cô đến nay vẫn còn là dấu chấm hỏi lớn.



Lưu Hạo Tồn được khen có vẻ đẹp trong sáng, gương mặt đậm chất điện ảnh ẢNH: WEIBO NV

Đoàn làm phim Một giây (tựa tiếng Anh: One Second) của đạo diễn Trương Nghệ Mưu vừa phát hành video nhá hàng chuẩn bị cho phim chính thức công chiếu vào ngày 27.11 tới. Clip chủ yếu xoay quanh nhân vật nữ chính Lưu Khuê Nữ do cô gái trẻ Lưu Hạo Tồn đảm nhận.

Trong video, người xem không chỉ chứng kiến những khoảnh khắc Lưu Hạo Tồn làm việc vất vả trên phim trường Một giây, mà còn thấy được quá trình nhập vai của cô dưới sự hướng dẫn của nhà làm phim đình đám họ Trương.



Một giây (One Second) là phim điện ảnh đầu tay của Lưu Hạo Tồn ẢNH: POSTER PHIM

Lưu Hạo Tồn được xem là “Mưu nữ lang” mới (những nữ diễn viên nổi tiếng nhờ tay Trương Nghệ Mưu) và ngay lập tức gây chú ý với vẻ đẹp tự nhiên trong trẻo. Nhiều người tán thưởng mỹ nhân sinh năm 2000 sở hữu nhan sắc thuần khiết, dễ chịu và rất có khí chất điện ảnh.

Những ý kiến khác thì đánh giá Lưu Hạo Tồn thừa hưởng toàn bộ những nét đẹp truyền thống của người Trung Quốc. Một số dân mạng thì miêu tả cô mang lại cảm giác mạnh mẽ, cứng cỏi và không dễ khuất phục, tựa tựa như Củng Lợi và Chương Tử Di.



Trước khi đóng One Second, Lưu Hạo Tồn đã đỗ thủ khoa ngành Múa dân gian của Học viện Múa Bắc Kinh và đang theo học tại đây ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Nhan sắc của nữ diễn viên nhận về nhiều lời khen chê lẫn lộn ẢNH: WEIBO NV

Tuy nhiên, vẫn có không ít người nhận xét ngoại hình của Lưu Hạo Tồn trông tầm thường và chỉ có thể được coi là thanh tú. Thậm chí, có dân mạng còn nhận xét cô dễ thương giống với các người đẹp Hoa ngữ khác chứ chẳng có nét gì đặc trưng. Vài bình luận còn liên tưởng người đẹp 20 tuổi giống với mỹ nhân Nhật Bản Asuka Saito, hoặc cho rằng Lưu Hạo Tồn nên trở thành thần tượng ca hát thay vì theo nghiệp diễn xuất.

Chỉ với vài phút ngắn ngủi lộ diện trong video giới thiệu phim Một giây, Lưu Hạo Tồn đã trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc. Ngoài vẻ đẹp gây tranh cãi, cô còn nhận được nhiều sự quan tâm về khả năng diễn xuất. Trong clip tuyên truyền tác phẩm, nữ diễn viên để lại ấn tượng mạnh khi chấp nhận tự làm xấu mình và thể hiện nhân vật đầy cảm xúc.



Vẻ tinh nghịch của nữ diễn viên trẻ mới tròn 20 tuổi ẢNH: WEIBO NV

Chính Trương Nghệ Mưu cũng nhận định Lưu Hạo Tồn rất tài năng và sinh ra là để đóng phim Một giây. Ông khen ngợi biểu cảm của nữ diễn viên trông trưởng thành hơn nhiều so với các bạn cùng lứa và không để lộ vẻ non nớt của một cô gái đang 20 tuổi. Khán giả cũng rất trông ngóng vào diễn xuất của Lưu Hạo Tồn trong tác phẩm Một giây cũng như hi vọng cô sớm nối gót các “Mưu nữ lang” Củng Lợi, Chương Tử Di, Nghê Ni… trở thành ngôi sao Hoa ngữ hàng đầu. Được biết, ngoài Một giây, Lưu Hạo Tồn còn góp mặt trong hai phim điện ảnh Trên vách đá và Tặng em một đóa hoa đỏ, đều chưa phát hành.

Theo Đông Hoa (Thanh Niên)