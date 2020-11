Con gái Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn ra dáng thiếu nữ, xinh đẹp ở tuổi 12

Vừa tròn 12 tuổi, Devon Trần (Bảo Tiên) - con gái của cặp nghệ sĩ Trần Bảo Sơn - Trương Ngọc Ánh đã ra dáng thiếu nữ với gương mặt thu hút và chiều cao vượt trội 1,6m.



Con gái Trương Ngọc Ánh cao 1,6m ở tuổi 12 ẢNH: TOÀN VŨ

Dù đã chia tay nhiều năm, nhưng mỗi dịp sinh nhật con gái Devon Trần, Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh đều cùng tổ chức tiệc mừng cho con. Đây là dịp cả gia đình quây quần, đồng thời tất cả các bạn thân thiết của Devon đều có mặt. Con gái diễn viên Hương ga đã đọc lá thư bằng tiếng Anh để gửi lời cảm ơn tới gia đình, bố mẹ và mọi người đã chúc mừng sinh nhật. Bức thư gây được nhiều thiện cảm, không chỉ bởi khả năng tiếng Anh chuẩn mà còn là tình cảm cô bé gửi tới thân sinh.

Sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu, Devon Trần nhận được nhiều lời mời đóng quảng cáo cho các nhãn hiệu thời trang. Tuy nhiên, Trương Ngọc Ánh đều từ chối vì không muốn con gái mình tham gia showbiz quá sớm. Và cô cho rằng việc con gái hạnh phúc quan trọng hơn tất cả mọi thứ.



Con gái của Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn vừa thực hiện một bộ ảnh kỷ niệm nhân dịp đón sinh nhật lần thứ 12 ẢNH: TOÀN VŨ

Devon Trần được thừa hưởng chiều cao và nét đẹp của cả bố và mẹ. Chỉ mới học lớp 6 nhưng cô bé đã cao 1,6m, ra dáng thiếu nữ ẢNH: TOÀN VŨ

Devon Trần đang học lớp 6 tại một trường quốc tế danh tiếng của Anh (quận 2, TP.HCM). Theo tiết lộ của Trần Bảo Sơn, con gái anh sẽ sớm tới Mỹ để tiếp tục học chương trình trung học và sẽ được gia đình bên nội chăm sóc kỹ càng. Trương Ngọc Ánh cũng bật mí, cô đã có kế hoạch để đảm bảo việc chăm sóc và nuôi dạy con, dù ở hai nơi khá xa nhau.

Bên cạnh việc học tại trường, cô bé sớm bộc lộ nhiều năng khiếu như hát, múa, diễn kịch... và được kỳ vọng sẽ kế nghiệp bố mẹ trong tương lai. Tuy nhiên, Trương Ngọc Ánh tiết lộ con gái đang có ý muốn làm nhà thiết kế nội thất trong tương lai, mặc dù cô bé vẫn chưa thực sự biết đặc thù tính chất công việc cụ thể là như thế nào. Nữ diễn viên Đồng tiền xương máu cho rằng sẽ cần thêm thời gian để con gái có thể định hướng mọi thứ rõ ràng hơn.



Trương Ngọc Ánh cho biết, Devon Trần mơ ước trở thành nhà thiết kế nội thất và không khao khát gia nhập làng giải trí ẢNH: TOÀN VŨ

Sau ly hôn, Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn vẫn đồng hành cùng nhau trong việc chăm sóc và dạy dỗ con gái ẢNH: TOÀN VŨ

Trương Ngọc Ánh tâm sự: “Bé Devon chính là động lực lớn nhất hiện tại để tôi vượt qua mọi khó khăn, áp lực trong cuộc sống và công việc. Và một ngày có làm việc tất bật đến đâu hay đi công tác xa, tôi vẫn dành khoảng thời gian nhất định để trò chuyện, tâm sự với con gái. Điều làm tôi cảm thấy vui và hạnh phúc nhất là Devon ngày càng khôn lớn, chăm chỉ học tập và biết nghe lời”.

Dù sống cùng mẹ từ nhỏ, Devon Trần vẫn rất thân thiết và thường xuyên gần gũi với bố. Mỗi tuần, Devon đều được bố qua đưa đón đi học, đi chơi và thi thoảng du lịch nước ngoài. So với nhiều cô bé cùng tuổi, Devon cũng được nhận xét chững chạc so với tuổi. Trần Bảo Sơn cho biết con gái không chỉ giống mình về gương mặt mà còn ở tính cách quyết liệt, có chính kiến. Nam diễn viên thừa nhận ở tuổi dậy thì, Devon đôi lúc bướng bỉnh, nổi loạn. Do đó, anh luôn cùng vợ trao đổi để thống nhất cách nuôi dạy con tốt nhất.



Trong một bài chia sẻ, nữ diễn viên Hương ga cho hay con gái vẫn sẽ cảm thấy rất đầy đủ cả bố và mẹ dù không sống chung. Đó là điều mà cô và Trần Bảo Sơn đã làm được sau khi ly hôn vì quyền lợi của con trẻ ẢNH: TOÀN VŨ

Trần Bảo Sơn tiết lộ con gái sẽ sang Mỹ để tiếp tục học chương trình trung học ẢNH: TOÀN VŨ

Nhanh chóng trở thành thiếu nữ, Devon Trần đang được cư dân mạng đưa vào danh sách những “rich kid” mới của Việt Nam. Tuy nhiên cô bé dường như xa lạ với mọi danh xưng và gia đình Trương Ngọc Ánh cũng không hướng tới hình ảnh này cho con gái. Mỗi tuần Devon Trần đều đi tập bơi, tập võ và đặc biệt rất thích chạy bộ, thỉnh thoảng bé còn rủ mẹ chạy thi. Trương Ngọc Ánh cho biết Devon đang học piano, dạo gần đây thì đang thử học thêm Ukulele để phát triển hoàn thiện bản thân.

Theo Hiền Trần (Thanh Niên)