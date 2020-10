Mỹ nhân gợi cảm Nhật Bản tuyên bố giải nghệ

Hôm 1.10, nữ diễn viên Mayuko Iwasa bất ngờ thông báo sẽ rời khỏi làng giải trí. Cô cho hay sẽ chuyển sang làm nhân viên cộng đồng, chăm sóc những người già và có hoàn cảnh khó khăn.



Mayuko Iwasa bất ngờ tuyên bố rời xa ánh hào quang ở tuổi 33 để chuyển sang công việc nhân viên chăm sóc sức khỏe ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ON

Mayuko Iwasa thông báo ngắn gọn trên Instagram về quyết định chuyển hướng công việc đột ngột của mình. Cô viết: “Tôi muốn tham gia một công việc chăm sóc sức khỏe dài hạn vì muốn giúp đỡ xã hội và những người khác. Tôi vẫn chưa thật sự trưởng thành, nên tôi muốn cống hiến hết mình cho một lĩnh vực mới”. Người đẹp nhắn gửi thêm: “Tôi xin cảm ơn tất cả những người hâm mộ, những người luôn bên cạnh tôi và nhân viên đã giúp đỡ tôi cho đến nay. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì 17 năm qua”.

Theo nhiều nguồn tin, Mayuko Iwasa nghỉ công việc ở showbiz và sẽ trở thành một nhân viên điều dưỡng, tham gia các dịch vụ chăm sóc sức khỏe người già, trực tiếp phục vụ xã hội và nhân dân. Tuy nhiên, không rõ nguyên nhân khiến cô đưa ra quyết định bất ngờ này.



Mayuko Iwasa từng gây sốt với loạt ảnh nóng bỏng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ON

Việc Mayuko Iwasa giải nghệ ở tuổi 33 khiến dư luận Nhật Bản ngỡ ngàng lẫn tiếc nuối. “Thật sự buồn khi nghĩ rằng sẽ không còn được thấy chị trên tivi nữa”, một dân mạng phát biểu. Song song đó, nhiều bình luận tỏ ta khích lệ sự lựa chọn mới của mỹ nhân 8X và khẳng định luôn chào đón cô tái xuất.

“Bạn đẹp và diễn xuất tốt. Cảm ơn bạn đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua”, “Chúc cô thành công ở công việc sắp tới”, “Tôi hi vọng rằng cuộc sống sau này Mayuko Iwasa sẽ luôn hạnh phúc và viên mãn”, “Em vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ chị. Cảm ơn chị đã làm việc chăm chỉ mấy năm qua”, “Hãy đi theo con đường mà bạn tin tưởng nhé”, “Đây là một bước tiến mới, tôi chắc rằng nhiều điều tuyệt vời hơn đang chờ bạn. Tôi ủng hộ bạn.”, “Hãy tiếp tục tỏa sáng trên những con đường mới trong tương lai nha. Chúng tôi luôn ủng hộ bạn”… là những lời động viên gửi đến Mayuko Iwasa trên mạng xã hội.



Nữ diễn viên có nhiều cảnh trút bỏ xiêm y trong phim Passion ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ON

Sinh năm 1987, Mayuko Iwasa là một người mẫu kiêm diễn viên có tiếng. Cô được phát hiện khi mới 16 tuổi và bước chân vào làng giải trí Nhật nhờ trở thành Miss Magazine 2003. Sau khi vào nghề, nữ nghệ sĩ tham gia phim ảnh và xuất hiện trong nhiều bộ ảnh gợi cảm. Mayuko Iwasa chỉ cao 1,55m nhưng có vẻ ngoài hoang dã và tỷ lệ cơ thể đẹp. Do đó, các bộ ảnh quyến rũ của cô thường được nhiều sự quan tâm.

Ngôi sao Nhật Bản xinh đẹp này từng góp mặt trong hàng loạt dự án đình đám như Deep love, Hana Kimi, Nodame cantabile, Cult, 009-1: The End of the Beginning… Đặc biệt, vai diễn Francesco của Mayuko Iwasa trong Passion để lại ấn tượng mạnh. Trong bộ phim ra mắt năm 2013, cô có nhiều cảnh khỏa thân hoàn toàn trước ống kính. Passion cũng gây chú ý bởi nội dung lạ. Ngoài đời, Mayuko Iwasa cũng vướng nhiều tin tức đời tư tiêu cực. Ngoài ra, những hình ảnh táo bạo của Mayuko Iwasa không phải lúc nào cũng được đón nhận.

Theo Hy Quang (Thanh Niên)