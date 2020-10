Cận cảnh nhan sắc "nữ thần" của nàng phù thuỷ Anne Hathaway

Năm 2001, cô chạm ngõ môn nghệ thuật thứ 7 với bộ phim đầu tay “The Other Side of Heaven” và chỉ 1 năm sau đó, Anne đã “làm mưa làm gió” với vai diễn nàng công chúa bị bỏ rơi Mia trong “Nhật ký công chúa” (The Princess Diaries). Ảnh: Pinterest.