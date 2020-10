Bị soi mói nhan sắc, Lê Âu Ngân Anh lên tiếng đáp trả

Lê Âu Ngân Anh không ngại nhắc lại khoảnh khắc 'đáng quên' của bản thân trong đêm đăng quang cách đây 3 năm khi tiếp tục bị chê bai nhan sắc.



Lê Âu Ngân Anh đáp trả khi bị chê bai về nụ cười ẢNH: FBNV

Dù không còn tham gia các hoạt động showbiz và tập trung vào công việc giảng dạy, nhan sắc của Lê Âu Ngân Anh vẫn là chủ đề khiến một số cư dân mạng bàn tán. Vừa qua, một bài báo nhận xét rằng dù nhan sắc của Hoa hậu Đại dương 2017 có phần xinh xắn hơn nhưng người đẹp lại không bao giờ cười rạng rỡ, diễn "trăm lần như một" trong những khoảnh khắc đăng tải gần đây trên trang cá nhân.



Lê Âu Ngân Anh bị nhận xét hiếm khi cười rạng rỡ như lúc mới đăng quang ẢNH: FBNV

Đáp lại những thắc mắc của cộng đồng mạng, Lê Âu Ngân Anh thẳng thắn tiết lộ lý do. Cô cho biết khuôn miệng chính là điểm khiến cô tự ti nhất và luôn cười mím môi thay vì cười tươi. "Đâu đó đến hiện tại, mình vẫn nhận được những lời bình luận như là: “Hoa hậu gì mà không bao giờ cười rạng rỡ”, “Sao mặt lúc nào cũng cười chúm chím môi mà không cười thấy răng được vậy?”. Thật sự, những câu nói đó như bắn trúng tim đen của mình - điều mình luôn tự ti nhất". Ngân Anh còn chia sẻ cô từng bao biện cho khuyết điểm này là do thuộc tuýp mắt cười nên khi cười tươi sẽ rất giống trẻ con. Tuy nhiên, nguyên nhân thật sự là do Ngân Anh bị "móm" di truyền.

Bên cạnh đó, Lê Âu Ngân Anh cũng lên tiếng lý giải khoảnh khắc khác lạ cũng như hàm răng thay đổi liên tục trước và sau khi đăng quang hoa hậu. Người đẹp cho biết khi tham gia tranh tài tại Hoa hậu Đại dương 2017, cô ý thức được việc cười nhiều sẽ để lộ khuyết điểm khuôn miệng nên quyết định chỉnh nha thẩm mỹ. Trước đêm chung kết, người đẹp còn nhờ bác sĩ làm thêm khay nhựa như răng giả, điều này đã khiến vẻ ngoài của cô nhận nhiều ý kiến trái chiều.



Lê Âu Ngân Anh ngày càng xinh đẹp hơn khi thay đổi cách trang điểm và phong cách thời trang ẢNH: FBNV

"Vì lúc đó mục đích mình niềng răng là để đi thi (chỉnh nha vẫn được chấp nhận khi đi thi Hoa hậu mọi người nha) nên mình chọn chỉnh nha vô hình để dễ tháo lắp và vệ sinh răng miệng trong sinh hoạt hằng ngày. Sẵn dịp hôm nay mình lý giải luôn hàm răng chuột “kỳ lạ” của mình trong đêm đăng quang năm ấy. Gần chung kết, vì nôn nóng quá nên mình có mạo muội đưa ra ý tưởng cho bác sĩ là làm giúp mình một khay nhựa đeo vào như răng giả được không (vì lúc đó hàm trên mình vẫn chưa trượt ra ngoài nên chỉ làm được 4 răng cửa trên thôi). Kết quả là... như hình để đời các bạn ạ", Lê Âu Ngân Anh lý giải. Đồng thời, cô cũng khẳng định việc chỉnh nha thẩm mỹ không vi phạm quy định của cuộc thi tại thời điểm đó. Ngoài ra, dù đã hoàn thành lộ trình điều chỉnh răng nhưng nếu Ngân Anh muốn khắc phục triệt để, người đẹp phải phẫu thuật chỉnh hàm. Hoa hậu Đại dương 2017 còn thể hiện hiện mong muốn được sở hữu nụ cười tươi tắn như mọi người.

Màn đáp trả nhẹ nhàng và thẳng thắn của Lê Âu Ngân Anh nhận được không ít lời động viên của đồng nghiệp và khán giả. Một số tài khoản bình luận: "Trước tiên cứ tự tin với vẻ đẹp bên trong đã, như vậy đã đủ đẹp hút hồn rồi. Vẻ ngoài đâu có ai hoàn hảo, mình sẽ cải thiện dần hoặc yêu lấy nó", "Đọc xong mà thèm gặp ôm nhau một cái. Nhiều khi được cái nọ thì mất cái kia, ai cũng vậy, em cũng đang suy nghĩ về răng với hàm đây. Nhưng trộm vía cung răng em đẹp mà lại thích cười lắm. Mình cứ yêu chính mình là được", "Cố gắng lên chị nhé, con đường chị còn dài, và đang được mọi người ủng hộ ạ"...

Theo Minh Hy (Thanh Niên)