Ninh Tịnh - ngôi sao xinh đẹp cá tính bậc nhất màn ảnh Hoa Ngữ

Ninh Tịnh, nàng Triệu Cơ trong phim Trung Quốc "Lã Bất Vy" không chỉ xinh đẹp mà còn cá tính.

Ninh Tịnh được coi là một trong những mỹ nhân của phim ảnh Trung Quốc, sánh ngang hàng với Hứa Tịnh. Sinh trưởng tại Quý Châu (Trung Quốc), Ninh Tịnh đã chọn Học viện Nghệ thuật Quý Châu làm nơi nuôi dưỡng hạt mầm nghệ thuật diễn xuất.

Nét đẹp "khuynh thành" của cô đã làm xao xuyến trái tim của nhiều đạo diễn. Họ luôn quyết định mời Ninh Tịnh vào phim trước khi biết đến khả năng diễn xuất của cô.

Ninh Tịnh là một trong 100 "Nữ diễn viên xuất sắc" trong lịch sử Trung Quốc, theo đánh giá của Hiệp hội điện ảnh. Theo Sina, một số vai của Ninh Tịnh như Đại Ngọc Nhi trong "Hiếu Trang bí sử", Triệu Cơ trong "Lã Bất Vy" đều được đánh giá là kinh điển trên màn ảnh. Nàng Triệu Cơ trong "Lã Bất Vy" không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp mà còn là người cá tính, thẳng thắn.



Ninh Tịnh từng là “mỹ nhân cổ trang” của phim Trung Quốc. Ảnh: Sina

Cá tính của Ninh Tịnh thể hiện rất rõ khi tham gia giải trí. Mở đầu chương trình "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng", đạo diễn yêu cầu các nghệ sĩ giới thiệu tên tuổi, điểm nổi bật của bản thân, Ninh Tịnh nói: "Chị còn phải giới thiệu ư? Mọi người không biết chị là ai sao? Thế thì 30 năm đóng phim của chị vô nghĩa rồi".

Câu trả lời của nữ diễn viên khiến đạo diễn không thể đáp lại, nhưng lại được cư dân mạng Trung Quốc ủng hộ. Họ cho rằng với sự nghiệp rực rỡ và danh tiếng của Ninh Tịnh, cô không cần sống chiều lòng ai.



Ninh Tịnh từng tham gia nhiều phim, cô biết bản thân nóng nảy, bộc trực nhưng không muốn thay đổi. Ảnh: Weibo Năm 2015, Ninh Tịnh gây tranh cãi khi từ chối tham gia các thử thách trong show "Hoa tỷ đệ 2", với giải thích: "Ban tổ chức đúng là giỏi lừa người. Họ nói chỉ đi chơi thôi, ai ngờ trèo đèo lội suối, chơi trò chơi muốn đứt hơi". Nữ diễn viên cũng chia sẻ: "Chương trình nói với tôi: Chị muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, mọi người sẽ không can thiệp'".

Sohu cho biết tính cách của Ninh Tịnh nóng nảy nhưng lại được đồng nghiệp yêu mến. Đạo diễn Khương Văn hết lời khen ngợi diễn xuất của Ninh Tịnh trong "In the Heat of the Sun", ví cô là "một quả bom hẹn giờ", sẵn sàng bùng nổ.



Vẻ đẹp tươi tắn rạng rỡ hiện tại của nữ diễn viên Ninh Tịnh sau nhiều năm đóng phim. Ảnh: Baidu

Theo Sina, Ninh Tịnh là "sự tồn tại độc nhất vô nhị trong giới giải trí". Ngay từ khi còn trẻ, cô đã không sợ đạo diễn, nhà sản xuất như các diễn viên khác. Trong quá trình hợp tác, Ninh Tịnh không ít lần đối đầu với đội ngũ làm phim vì cho rằng ý kiến của họ không hợp lý, không thuyết phục được cô.

Năm 1994, khi quay bộ phim "Phá đảo song đăng", cô đang có cảm xúc diễn nhưng đạo diễn Hà Bình lại bảo dừng lại, Ninh Tịnh đã tức giận tranh cãi với đạo diễn. Lúc đó cô 22 tuổi, chỉ mới vào nghề nhưng không ngại thể hiện thái độ quyết liệt bảo vệ chính kiến của bản thân.

Hiện tại, nữ diễn viên nhận đóng vai phụ và khách mời. Ninh Tịnh có kinh tế vững chắc, cô mở một bệnh viện tại Quý Châu và có công ty riêng đầu tư phim ảnh, âm nhạc.

HẢI MINH (LĐO)