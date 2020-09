Hoa hậu Khánh Vân khoe vẻ cuốn hút trên tạp chí thời trang quốc tế

Hoa hậu Khánh Vân xuất hiện đầy cuốn hút, khoe vóc dáng thon thả, đường cong nóng bỏng trên tạp chí thời trang quốc tế Vertiqlè số tháng 9-2020.

Thông tin trên được Fanpage Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đăng tải. Loạt ảnh được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Zach Trần, lấy cảm hứng từ chủ đề "More than just a curve" của tạp chí Vertiqlè.

Hoa hậu Khánh Vân trong loạt ảnh trên tạp chí nước ngoài Loạt ảnh khoe trọn vẻ đẹp hình thể của cô Khánh Vân sở hữu nhan sắc rạng ngời Với đường cong nóng bỏng

"More than just a curve" muốn truyền tải thông điệp rằng hơn cả các số đo hình thể nóng bỏng của người phụ nữ là sự tự do, phóng khoáng trong suy nghĩ, chiều sâu trong mỗi con người, tạo nên sự riêng biệt, cụ thể là bản thân Hoa hậu Khánh Vân.

Những vệt sơn màu trong loạt ảnh đen trắng nhằm làm nổi bật đường cong của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 một cách tinh tế.

Hoa hậu Khánh Vân, 25 tuổi, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2019. Cô hiện tất bật chuẩn bị để dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới năm sau. Cuộc thi đã dời ngày tổ chức do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Minh Khuê. Ảnh: Fanpage, Zach Trần/NLĐO