Blackpink tung ảnh xinh xuất sắc, Lisa gây bất ngờ

Jennie gây thương nhớ với thần thái đầy thu hút và mái tóc cùng đợt quảng bá ca khúc "How you like that". Với phong cách sang chảnh, Jennie luôn toát lên vẻ thu hút xứng đáng với vị trí nữ thần tượng có xếp hạng giá trị cá nhân cao nhất tại Kpop. Ảnh: JNKSTLE.