Blackpink tung ảnh quyến rũ khác thường, tò mò nhất là Rosé

Trong loạt ảnh "nhá hàng" album mới, 3 thành viên Blackpink: Jisoo, Jennie và Lisa đã gây bất ngờ khi theo phong cách cá tính mà quyến rũ.

Thông tin Blackpink sắp tái xuất với album có tên: "The Album" vào ngày 2.10đang được rất nhiều người hâm mộ quan tâm. Đây cũng là album đầu tiên của nhóm sau 4 năm họat động nên càng được chờ đợi nhiều hơn.

Không chỉ liên tục tung ra các thông tin chi tiết về "The Album" những hình ảnh của 4 thành viên Blackpink cũng được hé lộ nhỏ giọt. Điều khiến người hâm mộ Blackpink "đứng ngồi không yên" là tạo hình của 4 cô gái trong album đầu tay. Vẫn với vẻ xinh đẹp thường thấy, tuy nhiên khí chất của Jisoo, Jennie và Lisa đều đã được nâng lên tầm cao mới.

Jisoo - Blackpink ngày càng xứng danh visual hàng đầu Kpop hiện tại. Ảnh: YG.

Trong khi Jisoo nhận không ngớt lời khen vì sự xinh đẹp, Jennie và Lisa thay nhau "đốn tim" fan bằng vẻ quyến rũ nhưng vẫn không quên cá tính, thì hình ảnh mới của Rosé vẫn là một ẩn số. Điều này càng khiến người hâm mộ tò mò, bởi Rosé vốn là người thường chơi lớn với nhiều màu tóc khác nhau.



Jennie mang phong cách cổ điển trong teaser mới. Ảnh: YG.



Lisa Blackpink vẫn ngầu và hứa hẹn sẽ có màn bắn rap trong album sắp tới. Ảnh: YG.

Bên cạnh tạo hình của 4 thành viên Blackpink, nhiều người cũng tò mò về chất nhạc trong album lần này. Tuy nhiên, tất cả vẫn đang là ẩn số và phải tới 2.10 mới có lời giải đáp.

Nhóm nhạc Blackpink gồm 4 thành viên Jisoo, Jennie, Lisa và Rosé, trực thuộc công ty giải trí YG Entertainment. Tính tới thời điểm hiện tại, Blackpink cũng là nhóm nhạc Hàn Quốc nổi tiếng nhất không chỉ trong nước mà còn cả quốc tế. Hai ca khúc gần nhất của nhóm là "How you like that" và "Ice Cream" đều tạo loạt kỉ lục trên các bảng xếp hạng âm nhạc hàng đầu thế giới. Không chỉ sở hữu tài năng âm nhạc, 4 thành viên BlackPink còn giữ vai trò đại sứ cho các nhãn hàng thời trang xa xỉ bậc nhất thế giới.

TUYẾT ANH (LĐO)