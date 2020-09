Á hậu Lệ Hằng diện váy khoét sâu, khoe dáng gợi cảm

Lệ Hằng trở thành người mẫu cho bộ sưu tập mới của Adrian Anh Tuấn. Cô ghi điểm bởi nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm.

Sắc vóc của Á hậu Lệ Hằng trong bộ ảnh mới ẢNH: LINH PHẠM

Mới đây, Adrian Anh Tuấn hé lộ hàng loạt thiết kế trong bộ sưu tập mới mang tên Falling Into You do Á hậu Lệ Hằng làm người mẫu. Nhà thiết kế cho biết tình yêu luôn là nguồn cảm hứng trong những sáng tạo của anh. Vì vậy, chính những cảm xúc rung động khi mới chớm yêu của người con gái đã trở thành “linh hồn" của bộ sưu tập mùa thu năm nay.