Á hậu Hàn Quốc Go Hyun Jung vẫn trẻ đẹp ở tuổi gần 50

Đã 49 tuổi, nhưng Go Hyun Jung sở hữu vẻ ngoài được khen ngợi là trông như các cô gái tuổi đôi mươi.



Go Hyun Jung sở hữu nhan sắc trẻ trung dù chuẩn bị bước sang tuổi 50 ẢNH: INSTAGRAM FANCAFE GO HYUN JUNG

Cách đây ít ngày, fan café (diễn đàn dành cho nghệ sĩ và fan tại Hàn Quốc) của Go Hyun Jung đã cập nhật hình ảnh selfie mới của nữ diễn viên. Trong ảnh, cô để mái tóc dài gợn sóng và chỉ trang điểm rất nhẹ, để lộ da mặt trắng mịn màng không tì vết cùng ngũ quan thanh tú.

Theo cộng đồng mạng, hình ảnh này của Go Hyun Jung đem lại cảm giác nhẹ nhàng và gần gũi với người hâm mộ. Bên cạnh đó, nhan sắc trẻ trung của người đẹp cũng được khen ngợi hết lời. Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên trước bề ngoài bất chấp thời gian của minh tinh sinh năm 1971. "Cô ấy trông trẻ hơn cả tôi - một cô gái năm nay mới 28 tuổi", "Tôi không thể tin rằng Go Hyun Jung nay đã U50”, “Chị ấy thật quá xinh đẹp", “Quả là thần thái đỉnh cao”, “Nhìn sơ qua cứ tưởng cô ấy mới hơn 20 gần 30 tuổi thôi”… là những bình luận nói về vẻ đẹp của sao phim Đồng hồ cát. Ngoài ra, không ít ý kiến còn hỏi thăm Go Hyun Jung bí quyết giữ mãi nét thanh xuân trên mặt.



Hình ảnh mới của nữ diễn viên gây sốt trên mạng xã hội ẢNH: INSTAGRAM FANCAFE GO HYUN JUNG



Cô thường chia sẻ những hình ảnh đời thường ít son phấn cùng fan ẢNH: INSTAGRAM FANCAFE GO HYUN JUNG

Nhiều năm qua, nhan sắc của Go Hyun Jung vẫn được đánh giá cao dù cô dần dần bước đến tuổi ngũ tuần. Khán giả nhận xét nữ nghệ sĩ ngày càng mặn mà, cuốn hút và xinh đẹp qua năm tháng. Thậm chí, một số dân mạng còn khẳng định: “Thời gian dường như bỏ quên Go Hyun Jung vậy”. Trước ống kính hay trong đời thường, cô luôn cho thấy vẻ đẹp đáng ngưỡng mộ. Đặc biệt, khi không có lịch trình công việc, minh tinh 7X thường để mặt mộc đi gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp.

Go Hyun Jung là một những tên tuổi được đánh giá cao nhất Hàn Quốc. Cô vụt sáng thành ngôi sao với tác phẩm màn ảnh nhỏ đình đám Đồng hồ cát, thuộc top phim có rating (tỷ suất người xem) cao nhất lịch sử truyền hình Hàn. Trước khi trở thành diễn viên, Go Hyun Jung từng giành danh hiệu Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Hàn quốc 1989. Lúc bấy giờ, ban giám khảo còn đánh giá cô là người sở hữu nụ cười đẹp nhất trong lịch sử của cuộc thi.



Á hậu Hàn Quốc từng trải qua nhiều đau đớn khi cưới chồng đại gia ẢNH: INSTAGRAM FANCAFE GO HYUN JUNG

Năm 1995, khi đang đỉnh cao của sự nghiệp, Go Hyun Jung bất ngờ quyết định kết hôn với Chung Yong Jin, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Tập đoàn Shinsegae và là cháu trai của người sáng lập Samsung Lee Byung Chull. Vào làm dâu gia tộc quyền lực, cô lựa chọn rời xa ánh hào quang showbiz. Đáng tiếc, cuộc hôn nhân này không đem lại hạnh phúc mà chỉ khiến Go Hyun Jung khổ sở. Đến năm 2003, cô và chồng ly hôn. Mỹ nhân sinh năm 1971 mất quyền nuôi con và phải chật vật quay lại làng giải trí.

Sau đó, nhờ tài năng và xinh đẹp, Go Hyun Jung lại ghi dấu ấn với loạt phim Ngày xuân, Người phụ nữ trên bãi biển, Nữ hoàng Seondeok, Daemul, Tình bạn tuổi xế chiều… Bên cạnh đó, cô còn phát hành sách tiết lộ những bí quyết làm đẹp gìn giữ nhan sắc và nét tươi trẻ.

Theo Thanh Đào (Thanh Niên)