Ngắm vẻ đẹp "vô thực" của chị cả Jisoo - BlackPink

Ban đầu, chị cả BlackPink bị đánh giá là nhạt nhòa so với các thành viên khác trong nhóm. Tuy nhiên cho tới MV “How you like that“, thần thái của Jisoo nhận được vô số lời khen ngợi, chứng minh dù phong cách nào từ dịu dàng tới cá tính Jisoo đều “cân” được. Ảnh: YG Ent.