Nhan sắc đẹp như tiên nữ của 4 thành viên BlackPink trên sân khấu

Trong màn biểu diễn ca khúc "How you like that", cả 4 thành viên BlackPink đã nhận được hàng ngàn lời khen về nhan sắc.





Sau khi tái xuất với ca khúc “How you like that“, nhóm nhạc BlackPink liên tục gây bão với những màn trình diễn trên sân khấu và gặt về vô số giải thưởng. Ảnh: MBC.

Không chỉ được khen về giọng hát đầy nội lực, 4 cô gái còn gây thương nhớ bởi nhan sắc đỉnh cao và thần thái ngút ngàn. Ảnh: MBC.

Giọng ca chính BlackPink - Rosé đã khoe trọn vẹn quãng giọng đẹp cũng như giọng hát đầy ngọt ngào với ca khúc lần này. Ảnh: MBC.

Mái tóc ánh tím thay cho màu tóc vàng thương hiệu cũng khiến Rosé trở nên ấn tượng hơn rất nhiều. Cô cũng là thành viên được đánh giá cao về vũ đạo của BlackPink. Ảnh: MBC.

Đây là lần hiếm hoi Lisa BlackPink để tóc ngắn và màu đen truyền thống. Tuy nhiên, em út BlackPink lại được người hâm mộ đánh giá là sắc sảo và cuốn hút với mái tóc và phong cách của “How you like that“. Ảnh: MBC.

Với “How you like that“, Lisa trổ tài bắn rap không hề thua kém những rapper chuyên nghiệp. Tuy vậy, người hâm mộ cũng tỏ vẻ tiếc nuối khi Lisa ít lời hát trong lần tái xuất này. Ảnh: MBC.

Công chúa BlackPink - Jennie vẫn giữ được nét ngọt ngào nhưng vẫn quyến rũ đặc trưng. Ảnh: MBC.

Mặc dù là rapper chính nhưng lần này Jennie lại có cơ hội khoe giọng hát nhiều hơn. Khả năng vũ đạo của Jennie cũng được đánh giá ngày càng tốt lên. Ảnh: MBC.

Người nâng tầm nhan sắc và thần thái nhất trong đợt BlackPink tái xuất có lẽ là Jisoo. Ảnh: MBC.

Nếu trước đó chỉ gắn liền với hình tượng dịu dàng thì lần này, Jisoo khiến người hâm mộ chao đảo với thần thái lạnh lùng, sang chảnh. Ảnh: MBC.