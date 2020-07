Khánh My, Lâm Khánh Chi đọ dáng bốc lửa tại sự kiện

Diễn viên Khánh My tái xuất trong vai trò giám khảo khách mời bên cạnh đàn chị Lâm Khánh Chi tại cuộc thi tìm kiếm gương mặt người mẫu mới. Người đẹp diện đầm dạ hội xuyên thấu khoe trọn đường cong nóng bỏng.

Khánh My có dịp hội ngộ Lâm Khánh Chi tại sự kiện ẢNH: NVCC

Sau thời gian dài rút lui khỏi showbiz để làm kinh doanh, diễn viên người mẫu Khánh My bất ngờ xuất hiện tại một sự kiện. Người đẹp khiến cho ai cũng phải trầm trồ bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng. Khánh My trông lạ lẫm và trẻ trung với mái tóc cắt ngắn, cô tinh tế nhấn nhá thêm vài viên pha lê để kiểu tóc càng thêm nổi bật. Đặc biệt, Khánh My còn khoe thân hình bốc lửa, chuẩn ba vòng trong chiếc đầm đuôi cá xuyên thấu, giúp cô có thần thái vừa quyến rũ vừa kiêu sa.