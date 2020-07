Dàn hoa hậu tề tựu trong show 'Cổ tích hiện đại'

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy, Miss World 2019 Lương Thùy Linh cùng nhiều hoa hậu, á hậu, người mẫu sẽ trình diễn trong show thời trang 'Cổ tích hiện đại'.

Bốn vedette chính của bốn bộ sưu tập. Ảnh: BTC

Show thời trang Cổ tích hiện đại của nhà thiết kế Phương Hồ sẽ diễn ra ngày 19-7 tại TP.HCM. Show diễn sẽ giới thiệu bốn bộ sưu tập lấy ý tưởng từ những câu chuyện cổ tích như: Nữ hoàng băng giá, Tấm Cám, Nàng tiên cá, Lọ Lem, Công chúa ngủ trong rừng...

Bốn vedette chính của bốn bộ sưu tập là đương kim Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy, đương kim Miss World 2019 Lương Thùy Linh, Hoa hậu Áo dài quốc tế 2014 Cao Thùy Linh, Hoa hậu toàn cầu tại Mỹ 2015 Kiều Ngân.

Sân khấu của show "Cổ tích hiện đại". Ảnh: BTC

Á hậu Miss World Vietnam 2019 Kiều Loan tham gia show với màn diễn tài năng. Ngoài ra, sự kiện còn có sự góp mặt của á quân Elite Model Look Thi Thi Phạm và siêu mẫu Long Lê cùng hơn 60 mẫu nhí đến từ Sài Gòn, An Giang, Nghệ An, Hà Nội.

Đây là show diễn hướng đến các bậc phụ huynh và thiếu nhi nên không gian buổi diễn được dàn dựng công phu, hấp dẫn trẻ em.

NTK Phương Hồ là người phụ sáng lập thương hiệu áo dài thiết kế cao cấp Phương LLY và thương hiệu thời trang Xspace. Chị từng tổ chức những show thời trang như Pink Journey 1-2-3 và thực hiện nhiều bộ sưu tập: Vương quốc chim công, Tiên Hạc, Huyền bí Phương Đông, Candy, Black and Pink...

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy (trái) và đương kim Miss World 2019 Lương Thùy Linh. Ảnh: BTC Hoa hậu toàn cầu tại Mỹ 2015 Kiều Ngân (trái) và Hoa hậu Áo dài quốc tế 2014 Cao Thùy Linh. Ảnh: BTC Một số thiết kế của nhà thiết kế Phương Hồ. Ảnh: BTC

NGỌC DIỆP (TTO)