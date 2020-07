Con gái cao 1,72m, đỗ 3 trường đại học Mỹ của Hoa hậu Châu Ngọc Bích

Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, chiều cao khủng 1,72m mà Bảo Nghi (con gái của Hoa hậu Châu Ngọc Bích) còn có thành tích học tập ấn tượng khi đỗ vào 3 trường đại học ở Mỹ.

Bảo Nghi nhận được học bổng 20.000 USD của một trường đại học Mỹ ẢNH: NVCC

Hoa hậu Châu Ngọc Bích hạnh phúc chia sẻ thông tin con gái Bảo Nghi vừa đỗ ba trường đại học danh tiếng ở Mỹ là Hult International Business School, University of New Hampshire và University of Massachusetts Boston. Được biết em có điểm thi TOEFL là 107 (đọc 25/30, nghe 29/30, nói 27/30 và viết 26/30). Bảo Nghi chia sẻ em sẽ theo học tại Hult International Business School. Đây cũng là ngôi trường em giành học bổng trị giá 20.000 USD/năm.