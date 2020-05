Twice tung bộ ảnh đẹp hút hồn trước ngày ra mắt MV

Mới đây, Twice đã bất ngờ tung loạt ảnh "nhá hàng" cho MV sắp ra mắt mang tên More And More.

Trái ngược với hình ảnh dịu dàng tại một khu vườn cổ tích trong trailer trước đó, lần này, các thành viên của Twice (Hàn Quốc) xuất hiện đầy "ma mị". Phông nền với 2 màu chủ đạo đỏ - đen giúp cho "gà cưng" nhà JYP (công ty quản lý của Twice) càng thêm phần quyến rũ. Ảnh: JYP

Em út Tzuyu khoe body cực phẩm của mình. Ảnh: JYP

Dù được trang điểm nhẹ nhàng, song vẫn không khiến Momo mờ nhạt trong bộ ảnh lần này. Ảnh: JYP

Chaeyeon nhẹ nhàng bên những trái dâu tây. Ảnh: JYP

Dahyun - tiên nữ kết màn cũng không kém phần nổi bật. Ảnh: JYP

Sana đẹp ma mị trong bộ ảnh này. Ảnh: JYP



Jeongyeon, Jihyo và Mina cũng thể hiện được những nét đẹp riêng trong bộ ảnh lần này. Ảnh: JYP

Trước đó, JYP đã tung ra liên tiếp những bộ ảnh nhóm, loạt ảnh film cá nhân, teaser MV để "nhá hàng" cho lần trở lại với album More and More vào đúng ngày 1.6. Ảnh: JYP