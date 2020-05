Trần Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Đỗ Mỹ Linh mặc áo dài trắng đọ sắc đẹp “hút hồn”.

Á hậu Thúy An vẫn rất tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện mang giá trị nhân văn. Sau khi tốt nghiệp cử nhân ĐH Công nghệ, Thúy An dần thay đổi phong cách, trở nên quyến rũ, trưởng thành hơn. Sự thay đổi tích cực của Thúy An nhận được đánh giá cao của người hâm mộ.