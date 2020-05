Khánh Thi khoe thân hình bốc lửa sau khi sinh hai con

Trên kênh YouTube, gia đình Khánh Thi - Phan Hiển khoe clip và hình ảnh chuyến đi nghỉ dưỡng tại Hồ Tràm (Bà Rịa-Vũng Tàu).

Khánh Thi khoe thân hình bốc lửa trong kỳ nghỉ ở biển. ẢNH: NSCC

Đây là dịp các thành viên trong gia đình Khánh Thi thỏa thích tắm biển và hít thở không khí trong lành sau gần hai tháng cách ly xã hội do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Theo tiết lộ của Phan Hiển, Hồ Tràm là địa điểm du lịch quen thuộc của vợ chồng anh trong vài năm gần đây. Vì con gái Anna còn nhỏ nên cả hai vẫn chưa an tâm cho cô bé đi chơi xa. Do đó chuyến đi lần này chỉ có vợ chồng cùng cậu con trai đầu lòng Kubi...

Khánh Thi vẫn sexy dù đã là "gái hai con"

Kiện tướng dance sport bật mí, bí quyết giảm cân của cô chính là việc tập nhảy hằng ngày kết hợp với chế độ ăn hợp lý

Hai lần mang thai Kubi và Anna, Khánh Thi đều tăng cân khiến vóc dáng ảnh hưởng

Quá trình lấy lại vóc dáng như thuở son rỗi với cô sau mỗi lần sinh nở đều rất gian nan như nhiều chị em

Tuy nhiên nhờ công việc dạy dance sport mà cô vận động với cường độ cao và nhờ đó hành trình giảm cân diễn ra suôn sẻ

Cả gia đình Khánh Thi - Phan Hiển tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc trên bãi biển

Hiện tại, vợ chồng Khánh Thi trở lại cuộc sống thường nhật khi Kubi đã trở lại trường mẫu giáo và trung tâm dance sport của cặp vợ chồng đã mở cửa

Cả hai còn có nhiều dự án nghệ thuật sẽ sớm hé lộ trong thời gian tới

Họ thoải mái thể hiện tình cảm dành cho nhau

Chênh nhau hơn 10 tuổi nhưng cặp đôi rất hòa hợp

Khánh Thi nhiều lần bày tỏ cô hay ghen nên chồng trẻ phải "khai báo" cẩn thận để giữ hạnh phúc gia đình