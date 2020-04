Gia Lai: Đình chỉ lưu hành mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Theo đó, đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn tỉnh sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Sen (41/1 đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò vấp, TP.Hồ Chí Minh) sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phấm ra thị trường. Cụ thể sản phẩm mỹ phẩm LOTUPHIL HAND SANITIZER GEL (Số công bố: 000586/20 /CBMP-HCM cấp ngày 17-2-2020); số Lô SX: 01.02. 20; HD: 01.02.2023. Lý do thu hồi do mỹ phẩm sản xuất và lưu thông có tên sản phẩm ghi trên nhãn (LOTUPHIL HAND SANITIZER GEL) chứa hàm lượng methanol vượt quá giới hạn cho phép; công dụng ghi trên nhãn nhiều hơn so với công dụng ghi trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.