Gal Gadot khoe sắc vóc thần thái trên tạp chí Mỹ

Từ cương vị hoa hậu, Gal Gadot dần lấn sân sang giới người mẫu và điện ảnh. Với lợi thế chiều cao 1 mét 78, khuôn mặt khả ái cùng vóc dáng khỏe mạnh, Gal Gadot nổi tiếng từ vai diễn Gisele trong loạt phim "The Fast and The Furious" (2009). Ảnh: Vogue.