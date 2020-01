Thẩm mỹ An An đẹp cho khách hàng dựa trên y học

(GLO)- Trước thực trạng nhiều cơ sở làm đẹp không phép mọc lên tràn lan ở Gia Lai, Viện thẩm mỹ An An (126 Phan Đình Phùng- TP. Pleiku) đang nỗ lực đem lại hiệu quả điều trị các vấn đề về da tối ưu, nhằm trở thành một điểm đến tin cậy cho khách hàng.

Phòng khám da liễu đạt chuẩn chứng nhận y khoa

"Phòng khám chuyên khoa Da liễu tại Viện thẩm mỹ An An giấy phép Khám chữa bệnh số 000107/GL-GPHĐ do Sở Y Tế tỉnh gia lai cấp, với đội ngũ bác sĩ chuyên khoa Da liễu ưu tú, hơn 15 năm kinh nghiệm đã trở thành một trong những phòng khám tiên phong và đạt chuẩn chứng nhận y khoa về lĩnh vực chăm sóc và điều trị da thẩm mỹ” - Bác sỹ Bùi Thị Hải Hà- Giám đốc Viện Thẩm Mỹ An An cho biết.

Tư vấn và điều trị da cho khách hàng. Ảnh: PV

Hiện nay, tình trạng các bệnh lí về da ngày càng có dấu hiệu gia tăng một cách nhanh chóng. Nguyên nhân có thể bắt nguồn từ nhiều yếu tố như sử dụng kem trộn, kem đặc gây bào mòn da, viêm da cơ địa, mụn trứng cá do nội tiết, chăm sóc và điều trị Da tại những cơ sở Spa thiếu uy tín- sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc…và còn nhiều nguyên do khác.

Phòng khám chuyên khoa da liễu An An với Bác sỹ phụ trách, thực hiện các liệu trình Y khoa được đầu tư hệ thống Máy công nghệ cao từ USA, Nhật, Hàn Quốc… Chuyên điều trị Nám da, tàn nhang, đồi mồi, mụn ruồi có các gói thẩm mỹ nội khoa công nghệ cao nhằm giúp khách hàng khắc phục những khuyết điểm trên cơ thể mà họ cảm thấy thiếu tự tin trong cuộc sống và giao tiếp. Là phái đẹp, ai cũng muốn sở hữu một khuôn mặt trắng trẻo, mịn màng, một vóc dáng thon gọn... Phòng khám chuyên khoa da liễu An An đã sử dụng nhiều phương pháp làm đẹp, thường xuyên cập nhật những kỹ thuật và thiết bị tiên tiến nhất thế giới để đáp ứng tốt nhất nhu cầu làm đẹp của khách hàng, như: Laser Pico Melasma, trong điều trị Nám; Thermage Lift, Ulltherapy Hifu… làm giảm nếp nhăn và trẻ hóa làn da lâu dài với quy trình điều trị ngắn, dễ chịu, không trở ngại, kết quả có thể đo được chỉ sau một ca điều trị; Sử dụng công nghệ giúp mờ nếp nhăn, se khít lỗ chân lông, làn da săn chắc, khỏe mạnh, trắng sáng, tạo khuôn mặt thon gọn; Exilis với công nghệ săn chắc da, đốt mỡ không xâm lấn cải tiến, giúp tạo hình lại cơ thể và mặt; Cellina với công nghệ láng mịn da 4D, tái tạo collagen, cải thiện sẹo rỗ, điều trị ở tầng sau dưới da giúp làn da trẻ hóa từ 6-10 năm sau 1 gói liệu trình điều trị; Laser Fractional CO2 điều trị hiệu quả tàn nhang, mụn thịt, mụn ruồi; triệt lông vĩnh viễn với công nghệ New E-light với liệu trình ngắn, hiệu quả vượt trội, không đau rát, an toàn cho da, không mất thời gian nghỉ dưỡng; tắm trắng và tắm dưỡng an toàn với máy phi thuyền…

Spa chuẩn 5 sao

Ngày nay, khi xã hội không ngừng phát triển, áp lực công việc tăng cao thì nghỉ ngơi, thư giãn và làm đẹp trở thành một trong những nhu cầu không thể thiếu của nhiều người, nhất là phái nữ. Spa, theo đó, cũng được coi là giải pháp tối ưu trong việc duy trì và phục hồi sức khỏe sau một ngày làm việc căng thẳng. An An Spa luôn đồng hành cùng “hành trình” phục hồi sức khỏe và sắc vóc của khách hàng.

Khách hàng được các chuyên viên có tay nghề chăm sóc da. Ảnh: PV

An An Spa thuộc Viện thẩm mỹ AN AN được xây dựng theo tiêu chuẩn 5 sao, tọa lạc trên một khuôn viên rộng hơn 1.200 m2. Được thành lập vào năm 2004, hơn 15 năm qua, An An Spa đã có được vị trí vững chắc của mình trong lòng khách hàng xa gần. Bỏ lại sau lưng những xô bồ, hối hả của cuộc sống thường nhật, bao ồn ào của phố phường bên ngoài, bước chân vào chốn Spa, điều đầu tiên mà mỗi người mong muốn là được thả lỏng, xoa dịu cơ thể và tâm hồn. Thấu hiểu điều đó, An An Spa đã thiết kế một không gian thật sự đẳng cấp và đạt chuẩn 5 sao.

“Ở đây, bạn sẽ lắng lòng với những giai điệu du dương, nhẹ nhàng trong lối kiến trúc “đóng mà mở” sang trọng, quyện hòa cùng cỏ, cây, hoa, nước… Thêm vào đó là sự ấm áp với gam màu gỗ nâu vàng chủ đạo dưới ánh sáng dìu dịu của đèn đá muối Hymalaya được bày trí khắp Spa. Ngoài tác dụng trang trí, đèn đá muối còn góp phần lớn trong việc hút ẩm, ions hóa tự nhiên và giải phóng ions âm thanh độc môi trường, làm sạch không khí, giảm bức xạ, do đó, tạo cho khách hàng sự thư thái trong tâm hồn, trí não và cơ thể”- bác sỹ Bùi Thị Hải Hà, chia sẻ.

Sự hoàn hảo của các dịch vụ chăm sóc da chuyên nghiệp luôn luôn đáp ứng được mọi yêu cầu của khách hàng. Đặc biệt, An An Spa còn có bác sỹ tư vấn, theo dõi và trực tiếp kiểm tra sản phẩm sau hoàn thành. Hiện An An Spa có 50 giường massage tiêu chuẩn và một khu điều trị công nghệ cao, đáp ứng tất cả nhu cầu của khách: tập thể, riêng tư, phòng đôi, ba, bốn người…; có 3 khu xông hơi riêng biệt (2 phòng/khu), trong đó có một khu xông hơi bằng đá muối Himalaya. Các liệu trình chăm sóc da tại đây đều được điều trị bằng các dòng mỹ phẩm cao cấp, được tinh chế hoàn toàn từ thảo dược quý hiếm kết hợp với máy móc hiện đại được nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài mang đến kết quả cao cho hàng ngàn khách hàng. Hiện, An An Spa có hàng trăm gói dịch vụ để khách hàng lựa chọn, chủ yếu là liệu pháp thư giãn, chăm sóc sắc đẹp, phục hồi sức khỏe.

Thư giãn và làm đẹp tại Spa. Ảnh: PV

Trong những căn phòng xinh xắn, ấm cúng, khách hàng chỉ việc thư thái thả mình trên những chiếc nệm êm và bắt đầu tận hưởng những liệu pháp mê hoặc từ các ngón tay của các chuyên viên bay lượn trên cơ thể qua những bài massage trị liệu hay sự thẩm thấu dần dần của các tinh chất dược liệu vào cơ thể mình. Viện thẩm mỹ An An tự hào là Spa hàng đầu khu vực miền Trung-Tây Nguyên- sẽ luôn là điểm đến hấp dẫn, người bạn đồng hành thân thiết và đáng tin cậy trên chặng đường tìm kiếm, phục hồi cũng như chinh phục cái đẹp của phái nữ xa gần.

PV