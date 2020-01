Ngắm 10 phụ nữ gợi cảm nhất thế giới thập kỷ qua

Từ năm 2000, tạp chí Maxim hàng năm đều đặn công bố "100 phụ nữ gợi cảm nhất" thế giới. Những gương mặt được Maxim vinh danh không chỉ xinh đẹp mà còn đặc biệt nổi bật ở thời điểm được lựa chọn.

Người mẫu nổi tiếng Candice Swanepoel - Ảnh: MAXIM

Trong suốt một thập kỷ qua, những cái tên như Katy Perry, Miley Cyrus, Taylor Swift hay Candice Swanepoel đều từng giữ vị trí quán quân trong danh sách "100 phụ nữ gợi cảm nhất" của Maxim.

2010: Katy Perry

Khởi đầu sự nghiệp, Katy Perry tạo dựng hình ảnh gợi cảm và ngọt ngào. Cô đã gặt hái được nhiều thành công, đặc biệt là sau sự bứt phá của album One of the Boys.

Mở đầu cho thập niên 2010, nữ ca sĩ Katy Perry là người đẹp được Maxim lựa chọn cho ngôi đầu bảng

Sau hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực giải trí, nữ ca sĩ đã xây dựng một vị trí vững chắc trong lòng người hây mộ nhưng cũng vấp phải không ít khó khăn trong cuộc sống riêng.

Đầu năm 2020, cô đã thổ lộ về bệnh trầm cảm của mình, cũng như ca ngợi sự tận tụy của chồng sắp cưới, tài tử Orlando Bloom, trong suốt thời gian qua.

2011: Rosie Alice Huntington-Whiteley

Danh tiếng của Rosie Alice Huntington-Whiteley gắn liền với hãng thời trang Victoria's Secret. Cô từng là “thiên thần” của hãng đồ lót nổi tiếng này và là gương mặt đại diện cho một dòng nước hoa Burberry vào năm 2011.



Người đẹp nước Anh Rosie Alice Huntington-Whiteley là người phụ nữ đa tài với nhiều vai trò như người mẫu, diễn viên, nhà thiết kế và nữ doanh nhân - Ảnh: MAXIM

Gần đây nhất, Whiteley đã hợp tác về nghệ thuật với hãng thời trang Paige. Trong sự nghiệp diễn xuất, Whiteley ghi dấu với vai diễn Carly Spencer trong bộ phim Transformers: Dark of the Moon - Robot đại chiến 3: Vùng tối của Mặt trăng.

2012: Bar Refaeli

Thế giới chú ý đến Bar Refaeli nhờ mối tình kéo dài từ năm 2007 đến 2011 giữa cô và ngôi sao Leonardo DiCaprio.

Bar Refaeli là một trong những người mẫu đến từ Israel thành công nhất thế giới - Ảnh: MAXIM

Nhờ hoạt động đầu tư và làm mẫu, cho đến năm 2015, Refaeli đã tích góp được khối tài sản 20 triệu USD. Cô cũng được Forbes bình chọn là người mẫu có giá cao nhất tại Israel vào năm 2013.

2013: Miley Cyrus

Nữ ca sĩ Miley Cyrus được xem là người thành công nhất khi từ bỏ hình ảnh sao nhí để trưởng thành trong làng giải trí.

Năm 2013 là thời điểm Miley Cyrus rũ bỏ hình ảnh Hannah Montana của Disney để tạo dựng hình ảnh gợi cảm và nổi loạn - Ảnh: MAXIM

Trong năm 2019, Cyrus đã khiến người hâm mộ toàn cầu không khỏi đau lòng khi quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân với nam diễn viên Liam Hemsworth sau khoảng một năm ngắn ngủi.

2014: Candice Swanepoel

Giống như Whiteley, người đẹp Nam Phi Candice Swanepoel được biết đến nhờ việc xuất hiện với tư cách “thiên thần” của Victoria's Secret.

Ngoài sự nghiệp người mẫu, Candice Swanepoel còn là một nhà hoạt động từ thiện năng nổ - Ảnh: MAXIM



Có thể nói, cô là một trong những người mẫu thành công nhất của nhà Victoria's Secret. Năm 2016, tạp chí Forbes xếp cô đứng thứ 8 trong số những người mẫu kiếm được nhiều tiền nhất thế giới.

2015: Taylor Swift

Ở tuổi 14, Taylor Swift trở thành ca sĩ trẻ nhất ký hợp đồng cùng Sony/ATV Music. Tính tới hiện tại, Swift đã có 10 giải Grammy, một giải Emmy, 6 kỷ lục Guiness thế giới và là người đạt được nhiều giải thưởng nhất từ Giải thưởng Âm nhạc Mỹ (AMA) với 29 giải.



Việc Maxim chọn Taylor Swift là gương mặt đứng đầu danh sách người đẹp năm 2015 được đánh giá là khá bất ngờ - Ảnh: MAXIM

Cô cũng là nữ ca sĩ có thành tích cao nhất trong Giải thưởng Âm nhạc Billboard với 23 giải. Swift là một trong những nghệ sĩ ăn khách nhất thế giới hiện nay và là nữ ca sĩ kiếm được nhiều tiền nhất trong những năm 2010.

2016: Stella Maxwell

Stella Maxwell tham gia Victoria's Secret Show vào năm 2015 và trở thành gương mặt đại diện của hãng mỹ phẩm Max Factor cũng trong năm này. Thế nhưng, cô từng khiến dư luận xôn xao vì mối tình đồng tính cùng nữ diễn viên Kristen Stewart. Cả hai chia tay năm 2018.

Gia đình Victoria's Secret lại có một thiên thần nữa lọt vào danh sách của Maxim là Stella Maxwell, nữ người mẫu - Ảnh: MAXIM

2017: Hailey Rhode Bieber

Kể từ khi hẹn hò với Justin Bieber từ 2016, Hailey Bieber đã trở thành ngôi sao được chú ý hàng đầu trên thế giới.

Nữ người mẫu được Maxim lựa chọn từ lúc còn mang nhũ danh Hailey Baldwin, trước khi cưới ngôi sao Justin Bieber - Ảnh: MAXIM Nam ca sĩ từng cho biết Hailey là nguồn động viên lớn nhất của anh trong khoảng thời gian khó khăn. Trước đó, cô được biết đến nhờ xuất hiện trên các tạp chí thời trang thiếu niên.

2018: Kate Upton

Với vai trò nữ người mẫu kiêm diễn viên, Kate Upton trở nên nổi tiếng nhờ làm người mẫu nội y cho tạp chí Sports Illustrated vào năm 2011.

Giới giải trí gọi Kate Upton bằng biệt danh “quả bom sex” vì vòng một 99 cm của cô.- Ảnh: MAXIM

Upton cũng là thành viên của hãng nội y Victoria's Secret. Cô vẫn đang tiếp tục khẳng định chỗ đứng của mình trong làng thời trang quốc tế.

2019: Olivia Culpo

Olivia Culpo đăng quang Hoa hậu Mỹ năm 2012 và Hoa hậu Hoàn vũ cùng năm.

Người đẹp là một trong những Hoa hậu Hoàn vũ thấp nhất khi chỉ cao 1,66 m - Ảnh: MAXIM

Sau cuộc thi, Culpo theo đuổi sự nghiệp người mẫu, siêu sao thời trang và trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội với hàng triệu người theo dõi.

Hai năm gần đây, Culpo bắt đầu xuất hiện trên bìa tạp chí nổi tiếng Sports Illustrated.