Huyền My gợi cảm trong bộ ảnh mới, chia sẻ kế hoạch du Xuân đầu năm

Á hậu Huyền My thực hiện bộ ảnh mới gửi tặng khán giả với lời chúc năm mới đầy rực rỡ và may mắn.



Á hậu sinh năm 1995 khiến người hâm mộ an lòng khi khoe thần thái rạng rỡ, xinh đẹp trong bộ ảnh mới sau sự cố bất ngờ bị ngất xỉu tại sân bay Tân Sơn Nhất những ngày cuối năm Kỷ Hợi vừa qua.





Á hậu Huyền My khoe vẻ đẹp rực rỡ trong ngày đầu Xuân. Ảnh: NVCC.





Trong những ngày cuối năm tất bật, trong khi cùng mẹ di chuyển từ TP. HCM về Hà Nội, Á hậu Huyền My đã bất ngờ bị choáng và ngất ở sân bay Tân Sơn Nhất. Sự cố của Huyền My khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng, tuy nhiên cô đã may mắn bình phục và xuất hiện rạng rỡ để hưởng bầu không khí Tết đầm ấm cùng gia đình.





Người đẹp dành toàn bộ thời gian nghỉ ngơi và đón Tết bên gia đình.







Người đẹp cùng gia đình và các fan cũng đã có chuyến từ thiện cuối năm đến thăm, tặng quà cho các bệnh nhân tại bệnh viện nhi Trung ương Hà Nội.





Sau sự cố về sức khoẻ vào dịp cuối năm vừa qua, Huyền My cho biết, sẽ điều chỉnh lịch làm việc để có thể chăm sóc sức khoẻ của bản thân.





Dịp Tết này, Á hậu Huyền My đã tự thưởng cho bản thân vhuyến du lịch ngắn ngày tại Thái Lan để nghỉ ngơi, xả stress và lấy lại năng lượng cho năm mới bận rộn.





Năm 2020, Huyền My có nhiều dự định riêng sẽ thực hiện trong năm Canh Tý này.





Huyền My chia sẻ đã đi Thái Lan nhiều lần nhưng vẫn rất yêu mến đất nước này. Đợt du Xuân này, Huyền My cùng gia đình sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn tại một số hòn đảo nổi tiếng của xứ chùa Vàng.





Huyền My là một những Á hậu nhận được sự yêu mến bởi vẻ giản dị và thân thiện.





Theo Thái An (Báo Lao Động)