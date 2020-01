Đa dạng nhiều loại hoa Tết với giá hợp lý, lan Hồ Điệp 'hút khách'

Mỗi chậu lan Hồ Điệp có giá từ 1 triệu cho đến cả trăm triệu đồng/chậu. Giá bán phụ thuộc vào yêu cầu của khách, chậu lan càng nhiều cành thì giá bán sẽ càng cao.





Lan Hồ Điệp được bày bán trên cửa hàng hoa phố Lạc Long Quân. (Ảnh: Phương Anh/TTXVN)





Chỉ còn ít ngày nữa là Tết, đây là dịp thị trường hoa, cây cảnh sôi động và theo các chủ cửa hàng hoa trên địa bàn Hà Nội, do giá bán thấp hơn so với năm trước từ 10-20% nên thu hút được đông đảo người tiêu dùng mua hoa, cây cảnh về chơi Tết.



Những ngày giáp Tết Nguyên đán, những chậu lan Hồ Điệp đủ màu sắc với nhiều kiểu dáng khác nhau khá “hút khách”.



Đây là loại lan có xuất xứ từ Đà Lạt (Lâm Đồng), Sa Pa (Lào Cai), một số được nhập từ Đài Loan (Trung Quốc). Loại hoa này nổi bật bởi màu sắc rực rỡ, cành nhiều bông, nụ và có thể để chơi Tết hàng tháng.



Khảo sát tại các điểm bán hoa Xuân như đường Lạc Long Quân, Hoàng Hoa Thám, Nghi Tàm-Quảng Bá... năm nay giá của hoa lan không có nhiều biến động so với các năm trước, dao động từ 200-300.000 đồng/cành tùy loại. Tuy nhiên, người chơi ít khi mua lẻ theo cành mà thường mua theo chậu với nhiều cành đủ màu sắc về trưng Tết.



Theo anh Nguyễn Đức Dũng, Công ty hoa Đức Dũng, cho biết từ Rằm tháng Chạp, cửa hàng anh liên tục có khách vào ra; trong đó, 70% người tiêu dùng mua hoa lan để đem biếu. Giá hoa lan từ 180.000-250.000 đồng/cành tùy màu hoa, bình đắt nhất khoảng 50.000.000 đồng.



Năm nay, Công ty anh nhập về rất nhiều loại lan; trong đó, giống lan mới của Đài Loan nhiều hoa và ngồng lộc, có cây lên đến 30 ngồng lộc trong khi lan thông thường chỉ 8-9 ngồng lộc, giống lan này giá bán khoảng 300.000 đồng/chậu 1 cành.



Trực tiếp trồng lan từ Đà Lạt, Tết năm nay Công ty Đức Dũng bán tại 3 điểm chính gồm: Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài ra còn có các đối tác liên kết ở khắp cả nước nhập hàng.



Anh Nguyễn Đức Dũng cho biết năm nay, thị trường phong phú nhiều loại lan, số lượng cũng nhiều do lan Trung Quốc sang thị trường Việt Nam và trà trộn vào lan Đà Lạt dẫn đến phá giá. Tuy nhiên, theo anh Dũng, Tết năm nay, giá thành chỉ rẻ hơn 1 chút khoảng 10-20%.



Năm nay, Hội chợ Xuân Canh Tý 2020 được mở tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp (489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội), những kiốt bán các loại hoa được bố trí ở vị trí trung tâm; trong đó, phần lớn là các gian hàng hoa lan các loại.



Được bày bán từ ngày 9-10/1 (tức ngày 15-16 tháng Chạp) trước khi khai mạc Hội chợ Xuân Canh Tý 2020, nhiều chủ hàng ở đây cho hay do giá bán thấp hơn so với năm trước từ 10-20% nên thu hút được đông đảo người tiêu dùng đã đến mua trưng Tết.



Tại gian hàng của Hoa Lan Ngân Hà (Hà Nội) trong khuôn viên Hội chợ Xuân Canh Tý 2020, chị Nguyễn Thị Loan nhân viên của gian hàng cho biết năm nay, Hoa Lan Ngân Hà mang đến Hội chợ phong phú nhiều chủng loại lan. Giá thành cũng tùy từng chậu phục vụ đa dạng nhu cầu của người tiêu dùng.



Những chậu to phục vụ cho những người mua trưng nhà hàng, khách sạn, công ty, những biệt thự có phòng khách rộng và các sảnh tòa nhà có giá 15.000.000-30.000.000 triệu đồng, còn với những chậu nhỏ giá thành phổ biến từ 2.000.000-3.000.000 đồng phục vụ cho những gia đình có phòng khách vừa phải hoặc phòng thờ, thậm chí có chậu chỉ vài trăm nghìn. Giá trung bình 1 giỏ lan Hồ Điệp dao động khoảng 210.000-260.000 đồng/cành.



Các mẫu chậu được kết theo kiểu truyền thống theo tháp tầng hình tròn, hình ovan vào các bình gốm, sứ khác nhau.



Bên cạnh đó, năm nay, các nhà vườn cũng sáng tạo kết lan vào các vật liệu khác như thân gỗ với các tạo hình như cái thuyền với ý nghĩa năm mới đến thuận buồm xuôi gió.



“Cuối tuần vừa qua, khách hàng đến thăm và mua hàng khá đông, nhưng do chưa vào dịp nghỉ Tết nên vẫn chưa phải là cao điểm bán hàng, năm nay Tết âm lịch đến sớm nên dự kiến sẽ đắt hàng vào sát Tết”- chị Loan chia sẻ.



Chị Nguyễn Hương Lan, chủ cửa hàng hoa trên phố Hoàng Hoa Thám, cho biết những chậu hoa lan Hồ Điệp được tạo nên không đơn thuần là ghép cành hoa vào chậu mà đó là nghệ thuật. Cách nhìn nhận nghệ thuật là sự cầu toàn, hoàn hảo để đem đến một giá trị nhất định nào đó. Vì vậy, rất nhiều người thích chọn mua lan Hồ Điệp về trưng trong nhà hoặc làm quà biếu.



Năm nay, cửa hàng của chị Hương Lan nhập hơn 40.000 cành lan phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân. Mỗi chậu lan Hồ Điệp được bày bán tại đây có giá từ 1 triệu cho đến cả trăm triệu đồng/chậu. Giá bán phụ thuộc vào yêu cầu của khách, chậu lan càng nhiều cành thì giá bán sẽ càng cao. Hiện nay, những chậu lan Hồ Điệp được khách hàng lựa chọn nhiều từ 10-30 triệu đồng.



Theo anh Nguyễn Văn Bính ở làng hoa Tây Tựu, mỗi loài hoa sẽ mang đến những ý nghĩa phong thủy khác nhau và lan Hồ Điệp cũng thế.



Trưng bày trong nhà chậu lan Hồ Điệp chính là bí quyết giúp thu hút tài khí, vượng khí từ đó những điều may mắn, tốt đẹp sẽ đến với các thành viên trong gia đình.



Chị Trần Nhân Ái, ở phố Huế, cho biết lý do chị chọn mua chậu lan Hồ Điệp để trưng trong nhà vào dịp Tết Canh Tý 2020 là bởi loài hoa này sẽ tươi lâu hơn rất nhiều so với những loài hoa khác với thời gian khoảng 1 tháng. Vì vậy đây chính là chọn lựa tuyệt vời giúp mang đến cho gia đình một không khí tươi vui, ấm áp trong dịp Tết Nguyên đán.





Địa lan được bày bán trong gian hàng hoa tại Hội chợ Xuân Canh Tý 2020. (Ảnh: Phương Anh/TTXVN)



Chủ cửa hàng hoa ở phố Lạc Long Quân cho biết cửa hàng của anh đã nhận được nhiều đơn hàng khách đặt bắt đầu từ mùng 10 tháng chạp Âm lịch, vì khách hàng muốn đem hoa về chơi rằm tháng Chạp, rồi để qua lễ cúng ông Công ông Táo.



Trong khi đó, địa lan không chỉ mang đến giá trị thẩm mỹ cao bởi ngoài vẻ đẹp hương sắc mà nó mang lại nó còn rất sang trọng. Chính vì thế dịp Tết Nguyên đán đến người ta thường muốn tậu trong nhà một chậu hoa địa lan bởi nó tượng trưng cho quyền uy, may mắn phát tài.



Có rất nhiều loại địa lan khác nhau: địa lan chu dỉnh, địa lan bạch hạc, địa lan đỏ cam, địa lan cẩm tố…



Mỗi loại lan tuy có màu sắc mùi hương khác nhau tuy nhiên đều mang ý nghĩa may mắn.



Theo Nam Giang (TTXVN/Vietnam+)