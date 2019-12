Huyền My lộng lẫy tựa công chúa, "đọ sắc" cùng thần tượng K-Pop Luna f(x)

Mới đây, Á hậu Huyền My có dịp hội ngộ và khoe sắc cùng nữ ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc - Luna của nhóm nhạc f(x). Diện bộ váy ánh bạc lấp lánh khoe vai trần quyến rũ, người đẹp thu hút sự chú ý với diện mạo xinh đẹp và kiêu kỳ không hề kém cạnh nữ ca sĩ Luna.



Mặc dù thời tiết thủ đô những ngày \mưa rét nhưng Á hậu Việt Nam 2014 - Huyền My vẫn tự tin diện váy hở vai trần, khoe vẻ quyến rũ trước ống kính.



Người đẹp vui vẻ khi có dịp hội ngộ với thành viên nhóm nhạc nữ nhà SM đình đám f(x) - Luna. Nữ ca sĩ sang Việt Nam để tham dự sự kiện với vai trò đại sứ.





Á hậu Huyền My nổi bật bên ca sĩ người Hàn Quốc - Luna. Ảnh: NVCC.



Lần đầu gặp gỡ ở ngoài đời, cả hai mỹ nhân Việt - Hàn xóa bỏ rào cản ngôn ngữ, thân thiết chụp ảnh selfie đọ sắc ngọt ngào, quyến rũ. Nếu Huyền My lộng lẫy tựa công chúa thì Luna lại toả sáng với vẻ đẹp thanh lịch, nổi bật.



Vốn là một fan của âm nhạc và phim ảnh Hàn Quốc, vì vậy Huyền My cho biết, cô rất bất ngờ khi khách mời của sự kiện lần này là nữ ca sĩ Luna. Người đẹp chia sẻ rằng, ngoài đời Luna rất xinh đẹp và thân thiện. Cả hai cô nàng đều là những người hoạt náo, năng động nên vừa gặp nhau đã trò chuyện, chụp ảnh khuấy động bầu không khí.





Cả hai người đẹp khá thân thiết dù mới gặp nhau lần đầu.





Ngoài ra, Huyền My còn có hành động đẹp khi thấy nữ ca sĩ Hàn Quốc có phần ngượng ngùng khi ngồi giao lưu với các khách mời vì mặc váy quá ngắn nên đã chủ động mang một chiếc khăn lên sân khấu để Luna có thể che chắn vùng nhạy cảm. Tuy nhiên, do sân khấu quá xa hơn nữa chương trình đang diễn ra nên Luna đã chủ động ra dấu với Huyền My rằng, cô có thể tự xoay sở được.





Á hậu Huyền My khoe nét đẹp tươi trẻ.



Hành động thân thiết và ấm áp mà hai mỹ nhân Việt - Hàn dành cho nhau trong lần đầu gặp gỡ đã thực sự khiến các fans "nức lòng". Huyền My cũng chia sẻ tại sự kiện, Luna rất thân thiện, gần gũi và dễ thương.





Người đẹp vui vẻ trò chuyện với nam diễn viên Ngọc Quỳnh.



Ngoài ra, Huyền My cũng có dịp hội ngộ nam diễn viên Ngọc Quỳnh của bộ phim "Hoa hồng trên ngực trái". Nam diễn viên diện vest bảnh bao, thanh lịch, vui vẻ trò chuyện cùng Huyền My trên hàng ghế khách mời.

