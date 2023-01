Ca sĩ Orange, MC Quyền Linh, Hoa hậu Khánh Vân chia sẻ cảm xúc dịp đầu năm mới 2023

Ca sĩ Orange, MC Quyền Linh, Hoa hậu Khánh Vân đã chia sẻ với Dân Việt về cảm xúc trong những ngày đầu năm mới 2023.

Ca sĩ Orange

Ca sĩ Orange. Ảnh: NVCC

Tôi cảm thấy 2022 là một năm may mắn với mình. Vì tôi đã được tham gia rất nhiều dự án âm nhạc dài hơi và có ý nghĩa. Đồng thời, tôi cũng được gặp và làm việc với những nghệ sĩ mà mình đã yêu thích như ST319 hay ca sĩ Trúc Nhân, anh Hứa Kim Tuyền… Nhờ đó, tôi đã được học hỏi rất nhiều từ họ.

Năm 2022 cũng để lại một chút tiếc nuối do tôi chưa có đủ thời gian để hoàn thành tất cả những dự án cá nhân cũng như chưa kịp ra bài hát nào của riêng mình. Hiện tại, tôi đang gấp rút để hoàn thành những dự án đó và gửi tặng đến khán giả của mình trong năm mới 2023.

Ca sĩ Orange và Hoàng Dũng tại lễ trao giải VTV Awards 2022. Ảnh: Thủy Vũ

Năm nay, tôi chưa có dịp nào được nghỉ ngơi và về thăm gia đình. Tuy nhiên, đây cũng là may mắn với tôi vì nhờ sự đánh đổi đó mà tôi được cống hiến và làm việc nhiều hơn.

Thông thường khi đi biểu diễn, tôi có rất ít thời gian để nghỉ ngơi. Vì thế, Tết sẽ là dịp để tôi trở về nhà, đón năm mới cùng gia đình, ăn những món ăn truyền thống và tham gia các hoạt động cùng người thân của mình.

Trong năm tới, tôi mong có thể hoàn thành album. Đây là album đầu tay với những bài hát tâm đắc của tôi. Cùng với đó, tôi có chuỗi những hoạt động để tri ân và gửi tới những khán giả đã yêu mến, ủng hộ mình.

MC Quyền Linh

MC Quyền Linh có mặt tại Hà Nội trong lễ trao giải VTV Awards 2022. Ảnh: Thủy Vũ

Năm mới, tôi mong muốn gửi những lời chúc đến khán giả lời chúc may mắn, sức khỏe, bình an đến tất cả mọi người. Năm qua là một năm rất khó khăn với tất cả mọi người, mong rằng trong năm mới 2023, tất cả mọi người sẽ vượt qua được những khó khăn của năm cũ và đón nhận nhiều điều may mắn hơn nữa.

Năm 2023, tôi sẽ tiếp tục kế hoạch mình đang theo đuổi và các hoạt động thiện nguyện. Đặc biệt là với những hoàn cảnh khó khăn và trẻ em mất người thân trong đợt dịch Covid-19 vừa qua.

Về công việc của mình, tôi sẽ tham gia các chương trình biểu diễn Tết. Như mọi năm, tôi thường làm việc xuyên Tết với các hoạt động biểu diễn, hoạt náo… Bản thân tôi cảm thấy mình rất may mắn vì còn nhận được sự yêu thương, ủng hộ. Vì thế, tôi vẫn sẽ tiếp tục cố gắng để đem lại những niềm vui dành cho khán giả của mình trong những ngày đầu năm này.

Hoa hậu Khánh Vân

Hoa hậu Khánh Vân. Ảnh: NVCC

Năm 2022 có rất nhiều ý nghĩa với tôi. Tôi hoàn thành trọn vẹn gần 3 năm nhiệm kỳ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và mở công ty riêng. Nhiều người hỏi tôi là làm CEO ở tuổi 27 có mạo hiểm quá không? Nhưng tôi nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp để tôi bắt đầu một hành trình mới. Sau gần nửa năm hoạt động, công ty tôi phát triển mô hình thêm học viện đào tạo người mẫu, hoa hậu và tự tổ chức một chương trình thời trang riêng. May mắn là trong mỗi hành trình của tôi luôn có sự đồng hành, hỗ trợ từ các cộng sự thân thiết và sự yêu thương, ủng hộ của khán giả. Đó là nguồn động lực để tôi cố gắng làm tốt hơn mỗi ngày.

Nếu nói những điều chưa làm được thì chắc là nhiều lắm, đôi khi kế hoạch tôi đặt ra nhưng vì lý do khách quan, chưa thể triển khai được. Dù vậy, tôi không tiếc nuối vì tôi luôn trân trọng từng khoảnh khắc mỗi khi làm một điều gì đó hay đưa ra những quyết định. Cho nên, tôi không tiếc nuối gì cả và hướng đến những việc tiếp theo mình sẽ làm.

Có lẽ Tết xưa gắn liền với những kỷ niệm tuổi thơ nên trong lòng mỗi người khi nhắc đến sẽ luôn bồi hồi. Tôi nhớ ngày bé mình rất mong tới Tết, đơn giản là sẽ được mẹ mua cho đồ mới, được mặc đẹp rồi nhận tiền lì xì. Tầm 27, 28 là ba chở tôi ra chợ mua hoa về bày. Tối giao thừa cả nhà cùng nhau quây quần bên mâm cơm và đợi khoảnh khắc chuyển giao năm mới. Nói chung là Tết xưa gợi nhiều cảm xúc vì đó là phần ký ức xinh đẹp khó quên trong lòng chúng ta.

Năm 2023, tôi vẫn tiếp tục phát triển công ty riêng theo hướng đa dạng nhiều lĩnh vực hơn, bên cạnh học viện và show thời trang. Tôi sẽ tham gia đóng một bộ phim mới, nếu có kịch bản phù hợp vì lâu rồi tôi chưa trở lại với điện ảnh. Tuy nhiên, chuyện đóng phim còn phụ thuộc vào duyên nữa, nên tôi không dám nói trước. Ngoài hoạt động giải trí, tôi vẫn sẽ đồng hành cùng ngôi nhà OBV và các hoạt động thiện nguyện, cộng đồng.