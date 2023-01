Bữa tiệc "Chào năm mới - Ấn tượng 2023"  

"Chào năm mới - Ấn tượng 2023", chương trình nghệ thuật đặc biệt của Đài Truyền hình Việt Nam vinh danh những giải thưởng ở 12 hạng mục "Ấn tượng VTV - VTV Awards 2022" sẽ lên sóng trực tiếp tối 1-1.





Khán giả sẽ được thưởng thức bữa tiệc âm nhạc được đầu tư công phu với 20 tiết mục thuộc nhiều thể loại khác nhau. Trong đó có "Năm qua ta đã làm gì?" với sự xuất hiện của các diễn viên Tuấn Tú - Quỳnh Lương, Bình An - Phương Nga, MC Danh Tùng - Phương Thúy, 12 nhạc công cùng dàn nhạc giao hưởng; Trận đấu của Việt Nam qua phần thể hiện của các diễn viên phim truyền hình, bình luận viên và các cầu thủ trẻ trong CLB bóng đá Hà Nội; ca khúc "Tôi muốn làm cái cây" có sự tham gia của 72 em nhỏ...





Ca sĩ Mỹ Anh



"Chào năm mới - Ấn tượng 2023" có những màn mashup các bản nhạc phim được yêu thích của VTV: Mashup "Sẽ là quá muộn" - phim "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ"," Bất chấp" - phim ""Ga-ra hạnh phúc; các bài hát có tính giải trí cao, được cộng đồng khán giả trẻ yêu thích năm qua: Mashup "Waiting for you - Hẹn ước từ hư vô - Cô đơn trên sofa - See tình". Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa nhạc cụ dân tộc và thanh âm hàn lâm của dàn giao hưởng, cùng chơi một giai điệu Dân ca hứa hẹn mang lại bất ngờ tới khán giả...



Tham gia chương trình nghệ thuật chào năm mới của VTV gồm nhiều gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng. Ở phần công bố đề cử và trao giải cho các hạng mục sẽ có sự xuất hiện của NSND Khải Hưng, NSND Thu Hà, NSND Trọng Trinh, NSƯT Xuân Bắc, nghệ sĩ Quyền Linh, diễn viên Nhã Phương, ca sĩ Thu Minh, ca sĩ Tóc Tiên, Á hậu Phương Nga, cựu danh thủ Đỗ Thị Ngọc Châm, BTV Tuấn Dương...





Nghệ sĩ Xuân Bắc



Cùng mang tới món quà đầu năm gửi tới khán giả là các nghệ sĩ: Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, các ca sĩ Thu Minh, Tóc Tiên, Thùy Chi, Mỹ Anh, Hoàng Dũng, Orange, Ali Hoàng Dương, Hoàng Tôn, Vũ Thảo My cùng rất nhiều giọng ca khác. Ê-kíp thực hiện đã lựa chọn ác tiết mục với thông điệp tích cực, lan tỏa niềm tin yêu như "Happy New Year", "Khúc giao mùa", "Việt Nam trong tôi là", "Xin chào xin chào"...



Một trong những nội dung quan trọng của "Chào năm mới - Ấn tượng 2023" là phần vinh danh các đề cử xuất sắc nhất ở 12 hạng mục giải thưởng Ấn tượng VTV – VTV Awards 2022. Tối công bố top 3 đề cử xuất sắc của 12 hạng mục. 36 đề cử này sẽ xuất hiện trong chương trình nghệ thuật đặc biệt chào đón năm mới. Lễ trao giải sẽ vinh danh đề cử xuất sắc nhất của từng hạng mục giải thưởng



"Chào năm mới - Ấn tượng 2023" sẽ phát sóng trực tiếp lúc 20 giờ 10 Chủ nhật ngày 1-1-2023 trên kênh VTV1.

Top 3 VTV Awards 2022



* Hạng mục Biên tập viên dẫn chương trình ấn tượng



- Đức Bảo



- Trần Ngọc



- Linh Thủy



* Hạng mục Chương trình của năm



- Đón Tết cùng VTV 2022: Và hoa sẽ nở



- Khúc tráng ca hòa bình



- VTV đặc biệt: Ranh giới



* Diễn viên nam ấn tượng:



- Doãn Quốc Đam



- Thanh Sơn



- Nhan Phúc Vinh



* Diễn viên nữ ấn tượng:



- Hồng Diễm



- Minh Huyền



- Khả Ngân



* Phim truyền hình ấn tượng:



- 11 tháng 5 ngày



- Đấu trí



- Thương ngày nắng về



* Phim tài liệu ấn tượng



- Bốn mùa trong rừng thẳm



- Đường tới bình yên



- Hồ Chí Minh – Theo dấu chân Người



* Chương trình văn hóa-thể thao ấn tượng



- Thanh xuân tươi đẹp: Chuyện của mùa thu



- Việc tử tế - Vì đất nước cần những trái tim



- Vượt ngưỡng: Nguyễn Linh Na



* Chương trình giải trí ấn tượng



- Cơ hội cho ai: Cô gái dân tộc thiểu số thay đổi cuộc đời bằng con đường học vấn



- Cuộc hẹn cuối tuần: nghệ sĩ Đen Vâu



- Vua tiếng Việt: Vua tiếng Việt đầu tiên lên ngai vàng!



* Chương trình Giáo dục và trẻ em ấn tượng:



- Biệt đội siêu nhân nhí: công dụng của Vitamin C



- Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022



- Cuộc thi Sơ đồ tư duy Việt Nam 2022 (giải Đồng đội)



* Nghệ sĩ triển vọng:



- Ca sĩ Trương Mỹ Anh



- Diễn viên Nguyễn Ngọc Huyền



- Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền



* Hình ảnh lan tỏa:



- Bình yên con nhé



- Nâng niu đưa chữ tới trường



- Vượt lên khó khăn để học tập trong đại dịch



* Phóng sự thời sự ấn tượng:



- "Bắt tay" phá rừng



- Hàng chục khu đô thị bỏ hoang trên một huyện



- Mua bán ma túy tại trung tâm điều trị Methadone

Theo Yến Anh (NLĐO)

