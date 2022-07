Pax Thiên: Từ cậu bé Việt mồ côi đến người trụ cột của nhà Angelina Jolie

Cuộc sống của cậu bé mồ côi Pax Thiên bước sang trang mới kể từ ngày được Angelina Jolie và Brad Pitt nhận nuôi.





Năm 2007, Pax Thiên trở thành con nuôi hợp pháp của cặp sao đình đám Hollywood - Angelina Jolie và Brad Pitt. Kể từ đó, cậu bé gốc Việt được truyền thông chú ý, cuộc sống hoàn toàn thay đổi.



Pax Thiên có tên khai sinh là Phạm Quang Sáng, sinh năm 2003. Cậu được nuôi dưỡng tại trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ mồ côi Tam Bình (TP.HCM).



Cậu bé mồ côi người Việt được minh tinh nhận nuôi



Theo Daily Mail, trong một chuyến đi đến Việt Nam năm 2006, Angelina Jolie đã chú ý đến cậu bé Quang Sáng. Khi làm thủ tục nhận nuôi, nữ diễn viên đổi tên cậu thành Pax Thiên Jolie với ý nghĩa "bầu trời hòa bình".



Không lâu sau, bức ảnh đầu tiên của quý tử gốc Việt khi tới Mỹ được bán độc quyền cho tờ People với giá 2,7 triệu USD.



Có một gia đình mới, Pax Thiên bắt đầu học tiếng Anh để giao tiếp. Cậu nhanh chóng hòa nhập với các chị em trong nhà, đặc biệt là anh cả Maddox - người được Angelina Jolie nhận nuôi ở Campuchia.



Trong một cuộc phỏng vấn năm 2013, nữ diễn viên Maleficent tiết lộ Pax Thiên là người sống khép kín, không thích bị các phóng viên săn đuổi.



Cậu sống tình cảm, yêu thương và biết bảo vệ các em. Ngày nhỏ, cậu bé gốc Việt đã được khen luôn đi sau, lặng lẽ để ý các thành viên trong nhà mỗi khi ra đường.





Khi đưa Pax Thiên sang Mỹ, Angelina Jolie dành nhiều thời gian ở bên, chăm sóc để con nhanh chóng hòa nhập, quen với cuộc sống mới. Ảnh: AFP.



Chia sẻ với Vogue, Angelina Jolie thừa nhận, ban đầu cô không có ý định nhận nuôi Pax Thiên bởi đã có Maddox là người Campuchia. Nhưng sau nhiều năm, nữ minh tinh đã cảm thấy biết ơn khi có con trai là Pax Thiên.



"Giờ đây, Pax Thiên đã trở thành nguồn sức mạnh trong cuộc sống của chúng tôi. Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi trở thành mẹ của Maddox, Pax Thiên, Zahara. Mỗi ngày, tôi đều cảm thấy biết ơn vì điều đó" - Angelina Jolie chia sẻ.



Chàng trai giàu tình cảm trở thành trụ cột trong gia đình Angelina Jolie



Khi còn nhỏ, Pax Thiên đã sống khép kín, không thoải mái khi bị thợ săn ảnh quấy rầy. Cậu thường ăn mặc rất đơn giản, đội mũ che mặt để tránh né ống kính.



Theo Daily Mail, tại lễ tốt nghiệp năm 2021, Pax Thiên cũng không tham gia buổi lễ vì không muốn bị chú ý.



Dù có tính cách hướng nội, kín đáo, nhưng Pax Thiên đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi Angelina Jolie và Brad Pitt ly hôn. Cậu xuất hiện bên mẹ nhiều hơn, có khi xách đồ, mở cửa và dẫn mẹ qua đường.



Đến khi anh cả Maddox đi du học tại Hàn Quốc (2018), cậu bé sinh năm 2003 càng ra dáng trụ cột trong gia đình, làm chỗ dựa vững chắc cho mẹ và các em gái.





Pax Thiên sát cánh, đồng hành với Angelina Jolie nhiều hơn kể từ khi cô ly hôn chồng cũ. Ảnh: AFP.





Brad Pitt rời nhà, Maddox đi học xa, Pax Thiên trở thành người đàn ông duy nhất trong gia đình. Cậu bé ngày càng chứng tỏ sự trưởng thành, mạnh mẽ mỗi khi xuất hiện.



Theo People, Pax Thiên có niềm đam mê lớn với nhiếp ảnh, quay phim. Cậu từng đi cùng mẹ đến Campuchia trong quá trình quay First they killed my father. Tháng 6 vừa qua, cậu hai nhà Jolie-Pitt cũng đến hỗ trợ mẹ ghi hình phim Without Blood ở Rome, Ý.



